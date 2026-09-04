Volkswagen prepara corte de mais 50 mil empregos e redução para metade dos modelos até 2030

A Volkswagen vai cortar mais 50 mil postos de trabalho, elevando para 100 mil os empregos eliminados até 2030. O grupo alemão pretende também reduzir para metade os modelos, num plano de resposta à concorrência chinesa e à quebra das vendas

O grupo automóvel alemão Volkswagen aprovou um novo plano de reestruturação que prevê o corte de mais 50 mil postos de trabalho, elevando para cerca de 100 mil o número total de empregos a eliminar até 2030.

O plano, apresentado pelo presidente executivo, Oliver Blume, foi aprovado por unanimidade pelo conselho de supervisão, depois de dois meses de negociações entre a administração, os representantes dos trabalhadores e o Estado da Baixa Saxónia, que detém uma participação de 20% no grupo.

A decisão representa uma nova etapa na estratégia de redução de custos do maior fabricante automóvel europeu, que enfrenta uma crescente pressão da concorrência dos fabricantes chineses, a quebra das vendas na China e o impacto das tarifas impostas pelos EUA.

A reação dos mercados foi imediata, com as ações da Volkswagen a registarem uma forte subida na Bolsa de Frankfurt após o anúncio do plano.

Meta é reduzir custos e simplificar o grupo

A Volkswagen pretende reduzir para metade o número de modelos até 2035 e cortar em 75% a complexidade da sua oferta.

O objetivo passa por aumentar o volume de vendas de cada modelo, reduzir custos e melhorar a eficiência tecnológica e industrial do grupo.

A empresa prevê alcançar vendas anuais de cerca de nove milhões de veículos e uma margem de rentabilidade operacional de 9% até 2030.

Para atingir estas metas, o grupo aponta para um resultado operacional na ordem dos 31 mil milhões de euros, ao mesmo tempo que prevê 37 mil milhões de euros em despesas gerais.

A Volkswagen definiu ainda um objetivo de 135 mil milhões de euros para investimentos de capital e investigação e desenvolvimento entre 2027 e 2031.

Oliver Blume, citado pela agência Efe, considerou que a aprovação unânime do plano pelo conselho de supervisão constitui “um sinal muito positivo para o futuro do grupo Volkswagen”.

Segundo o responsável, a estratégia pretende preparar a empresa para uma transformação profunda da indústria automóvel, num momento em que o setor enfrenta uma das mais rápidas mudanças da sua história.

Capacidade de produção supera procura na Europa

O grupo enfrenta também um problema de excesso de capacidade nas fábricas europeias. Atualmente, a capacidade de produção da Volkswagen na Europa supera a procura em mais de 500 mil veículos.

Por esse motivo, o grupo não consegue, para já, garantir uma atribuição de produção competitiva para as fábricas de Emden, Zwickau e Hannover, bem como para a unidade da Audi em Neckarsulm, num processo que poderá decorrer de forma faseada entre 2031 e 2034.

O ministro-presidente da Baixa Saxónia, Olaf Lies, reconheceu que os desafios enfrentados pela Volkswagen e pela indústria automóvel alemã são “enormes”, defendendo, no entanto, a criação de perspetivas de longo prazo para as unidades de produção.

Também Christiane Benner, vice-presidente do conselho de supervisão e líder do sindicato IG Metall, sublinhou a responsabilidade da Volkswagen para com os trabalhadores e as regiões onde opera.

Futuro da Seat permanece sem resposta

O plano não esclarece o futuro da Seat, uma das marcas integradas no grupo Volkswagen e que tem sido ofuscada nos últimos anos pelo crescimento da Cupra.

O semanário económico alemão WirtschaftsWoche avançou que a produção da marca Seat poderá terminar, o mais tardar, no final de 2029, numa decisão que permitiria ao grupo reduzir a complexidade e concentrar os investimentos na Cupra.

A Volkswagen, contudo, não confirmou qualquer decisão sobre o futuro da marca espanhola.

Na América do Norte, o grupo pretende concentrar-se nos segmentos considerados mais rentáveis. Já na China, a estratégia passa por adaptar a produção às novas perspetivas de crescimento do mercado e aumentar as exportações para países do chamado Sul Global.

O grupo, que chegou a ter cerca de 680 mil trabalhadores em 2023, tinha anunciado em dezembro de 2024 um primeiro corte de 50 mil postos de trabalho até 2030, sobretudo na marca Volkswagen na Alemanha. O novo plano eleva agora para cerca de 100 mil o número total de empregos abrangidos pela reestruturação.