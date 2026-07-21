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Vodafone alterou contratos de quase 450 mil clientes sem aviso. Anacom multou-a

Anacom concluiu que a operadora alterou unilateralmente as condições contratuais de centenas de milhares de clientes sem cumprir a obrigação legal de os informar com antecedência e de os avisar do direito de rescindir o contrato sem custos.
Redação
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Vodafone alterou contratos de quase 450 mil clientes sem aviso. Anacom multou-a

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A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) aplicou uma coima de 160 mil euros à Vodafone por ter alterado unilateralmente as condições contratuais de 448.236 clientes, sem comunicar previamente essas alterações nos termos exigidos por lei.

Em comunicado, o regulador explica que a operadora procedeu "à alteração unilateral, de forma idêntica e padronizada em relação a todos eles, das condições contratuais que cerca de 448.236 assinantes dispunham".

Segundo a Anacom, a Vodafone também não comunicou "por escrito, por forma adequada e com uma antecedência mínima de 30 dias, a proposta de alteração e o seu direito de rescindir o contrato sem qualquer encargo caso não concordassem com a mencionada alteração".

A legislação em vigor à data obrigava as empresas de comunicações eletrónicas a informar os clientes, de forma clara e em suporte duradouro, sobre qualquer alteração contratual, bem como sobre a possibilidade de resolver o contrato sem custos caso não aceitassem as novas condições.

O regulador recorda ainda que constitui contraordenação a adoção de práticas padronizadas ou orientações internas que possam conduzir ao incumprimento das regras legais aplicáveis ao setor.

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A Vodafone já contestou a decisão da Anacom, tendo apresentado recurso para o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão.

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