Vai abastecer? Gasóleo baixa e gasolina sobe já na próxima semana

As previsões apontam para uma evolução distinta no gasóleo e gasolina, embora os valores finais ainda possam sofrer alterações.

O gasóleo deverá descer cerca de seis cêntimos por litro e a gasolina subir um cêntimo por litro na próxima semana, segundo as estimativas Associação Nacional dos Revendedores de Combustíveis (Anarec).

As estimativas, cedidas à Lusa e com base no fecho de quinta-feira, apontam para uma descida de 6,0 cêntimos no litro de gasóleo e de subida de 1,0 cêntimo no caso da gasolina.

Tendo por base o preço médio do litro da gasolina e do gasóleo na quinta-feira apurado pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio do gasóleo simples deverá, assim, descer para 2,011 euros por litro, enquanto o da gasolina simples 95 deverá atingir 1,999 euros por litro.

A média final só ficará fechada ao final do dia, podendo ainda registar alterações em função da evolução das cotações internacionais do petróleo, e o custo final na bomba poderá variar conforme o posto de abastecimento, a marca e a localização.

A atualização do desconto do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) também poderá alterar os valores previstos.

Os preços dos combustíveis continuam a ser impactados pela guerra no Irão, a tensão geopolítica no Médio Oriente e o consequente fecho do estreito de Ormuz, por onde passa 20% do comércio de petróleo e gás natural.

Pelas 09:10 de Lisboa, o preço do petróleo Brent, a referência na Europa, recuava 0,61% para 89,15 dólares (cerca de 76,5 euros) por barril, enquanto o crude West Texas Intermediate (WTI), a referência nos EUA, descia 0,63% para 83,0 dólares por barril.