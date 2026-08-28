sexta-feira, 28 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Vai abastecer? Gasóleo baixa e gasolina sobe já na próxima semana

As previsões apontam para uma evolução distinta no gasóleo e gasolina, embora os valores finais ainda possam sofrer alterações.
SOL/Lusa
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Vai abastecer? Gasóleo baixa e gasolina sobe já na próxima semana
Dreamstime

Sócio de conhecida discoteca em Lisboa encontrado morto em casa com tiro na cabeça

Relacionados

Guerra no Médio Oriente e falta de aviões cortam lucros das companhias aéreas para metade

A IATA alerta que a guerra no Médio Oriente e a falta de novas aeronaves deverão cortar para metade os lucros da aviação comercial mundial em 2026. As companhias enfrentam custos recorde de combustível e desvios de rotas, enquanto a Ásia ganha peso no setor
Guerra no Médio Oriente e falta de aviões cortam lucros das companhias aéreas para metade

"Este é um dos casos de roubo, não há outra palavra". André Ventura exige explicações ao Governo sobre "taxa ilegal" nos combustíveis

O tema continua a gerar polémica e já motivou um pedido formal de esclarecimento do partido Chega ao Ministério das Finanças.
"Este é um dos casos de roubo, não há outra palavra". André Ventura exige explicações ao Governo sobre "taxa ilegal" nos combustíveis

José Luís Carneiro: 'Se fosse primeiro-ministro o preço do gasóleo estaria mais barato quase 17 cêntimos'

Na última parte da entrevista, o líder do PS fala ainda sobre a relação que mantém com antigos líderes do partido, a TAP, a REN, a refinaria de Sines e a relação com António José Seguro.
José Luís Carneiro: 'Se fosse primeiro-ministro o preço do gasóleo estaria mais barato quase 17 cêntimos'

O gasóleo deverá descer cerca de seis cêntimos por litro e a gasolina subir um cêntimo por litro na próxima semana, segundo as estimativas Associação Nacional dos Revendedores de Combustíveis (Anarec).

As estimativas, cedidas à Lusa e com base no fecho de quinta-feira, apontam para uma descida de 6,0 cêntimos no litro de gasóleo e de subida de 1,0 cêntimo no caso da gasolina.

Tendo por base o preço médio do litro da gasolina e do gasóleo na quinta-feira apurado pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio do gasóleo simples deverá, assim, descer para 2,011 euros por litro, enquanto o da gasolina simples 95 deverá atingir 1,999 euros por litro.

A média final só ficará fechada ao final do dia, podendo ainda registar alterações em função da evolução das cotações internacionais do petróleo, e o custo final na bomba poderá variar conforme o posto de abastecimento, a marca e a localização.

A atualização do desconto do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) também poderá alterar os valores previstos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Os preços dos combustíveis continuam a ser impactados pela guerra no Irão, a tensão geopolítica no Médio Oriente e o consequente fecho do estreito de Ormuz, por onde passa 20% do comércio de petróleo e gás natural.

Pelas 09:10 de Lisboa, o preço do petróleo Brent, a referência na Europa, recuava 0,61% para 89,15 dólares (cerca de 76,5 euros) por barril, enquanto o crude West Texas Intermediate (WTI), a referência nos EUA, descia 0,63% para 83,0 dólares por barril.

Temas

Combustíveis
Gasolina
Gasóleo
Anarec
DGEG

Leia também

Exportações de calçado nacional caem 2,1% mas resistem melhor que rivais

As vendas de calçado português ao exterior fixaram-se nos 813 milhões de euros no primeiro semestre, numa quebra associada à crise logística em Ormuz e a conflitos mundiais. Segundo a APICCAPS, a descida é menor do que as registadas em Itália e Espanha
Exportações de calçado nacional caem 2,1% mas resistem melhor que rivais

Vai abastecer? Gasóleo baixa e gasolina sobe já na próxima semana

As previsões apontam para uma evolução distinta no gasóleo e gasolina, embora os valores finais ainda possam sofrer alterações.
Vai abastecer? Gasóleo baixa e gasolina sobe já na próxima semana

Cinco tipos de pneus para moto: saiba qual escolher e quanto podem durar

Touring, sport, urbanos, custom e off-road: conheça os cinco principais tipos de pneus para moto, as diferenças entre cada um, a durabilidade estimada e os custos de substituição. Escolher o pneu adequado pode influenciar a segurança, a condução e a carteira
Cinco tipos de pneus para moto: saiba qual escolher e quanto podem durar

Mais vistos

Destaques