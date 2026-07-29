Um em cada quatro créditos à habitação já usa fiador Estado

A garantia pública para jovens até aos 35 anos já apoia 25% dos créditos à habitação própria em Portugal, avança o Banco de Portugal. Entre janeiro de 2025 e junho de 2026, foram celebrados 40 148 contratos sob este regime, com o segundo trimestre de 2026 a registar um disparo de 13,5%

Um quarto dos contratos de crédito assinados de janeiro de 2025 a junho de 2026 para a compra de habitação própria foram celebrados com recurso à garantia do Estado, segundo o Banco de Portugal (BdP).

O número de contratos celebrados entre os bancos e clientes particulares para a compra de habitação própria e permanente através do regime da garantia pública para os jovens até aos 35 anos aumentou 13,5% no segundo trimestre deste ano em relação ao anterior, tendo sido formalizados 7.776 contratos num total de 1.730,9 milhões de euros.

Ao todo, desde que os jovens puderam aceder a este incentivo em que o Estado presta uma fiança que cobre até 15% do valor da transação do imóvel, a partir de janeiro de 2025, foram celebrados 40.148 contratos com garantia, que correspondem a 25% de todos os contratos formalizados durante um ano e meio, de janeiro de 2025 a junho de 2026, indicam os dados do BdP.