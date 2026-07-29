quarta-feira, 29 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Um em cada quatro créditos à habitação já usa fiador Estado

A garantia pública para jovens até aos 35 anos já apoia 25% dos créditos à habitação própria em Portugal, avança o Banco de Portugal. Entre janeiro de 2025 e junho de 2026, foram celebrados 40 148 contratos sob este regime, com o segundo trimestre de 2026 a registar um disparo de 13,5%
SOL/Lusa
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Um em cada quatro créditos à habitação já usa fiador Estado

Só há duas pessoas a viver nesta ilha há mais de 20 anos: tudo começou com uma pergunta feita por um médico

Relacionados

Oferta de casas para arrendar cai 22% em Portugal. Porto e Coimbra registam as maiores quebras

A oferta de casas para arrendar em Portugal caiu 22% no segundo trimestre, para 40.716 imóveis, face ao mesmo período de 2025. Coimbra (-58%) e Porto (-52%) registaram as maiores quebras entre as capitais de distrito, enquanto Lisboa teve uma redução de 27%. Em sentido contrário, Funchal (+58%) e Viana do Castelo (+57%) destacaram-se pelo aumento da oferta. Os dados do Idealista mostram que a escassez de casas para arrendamento continua especialmente concentrada nos grandes centros urbanos, onde a pressão sobre as famílias permanece mais elevada
Oferta de casas para arrendar cai 22% em Portugal. Porto e Coimbra registam as maiores quebras

Os 25 municípios mais baratos para comprar casa em Portugal. Há três onde o metro quadrado custa menos de 500 euros

Sabugal lidera o ranking nacional dos concelhos mais acessíveis para comprar habitação, seguido por Penamacor e Pampilhosa da Serra. No extremo oposto estão Lisboa, Cascais e Grândola.
Os 25 municípios mais baratos para comprar casa em Portugal. Há três onde o metro quadrado custa menos de 500 euros

Um quarto dos contratos de crédito assinados de janeiro de 2025 a junho de 2026 para a compra de habitação própria foram celebrados com recurso à garantia do Estado, segundo o Banco de Portugal (BdP).

O número de contratos celebrados entre os bancos e clientes particulares para a compra de habitação própria e permanente através do regime da garantia pública para os jovens até aos 35 anos aumentou 13,5% no segundo trimestre deste ano em relação ao anterior, tendo sido formalizados 7.776 contratos num total de 1.730,9 milhões de euros.

Ao todo, desde que os jovens puderam aceder a este incentivo em que o Estado presta uma fiança que cobre até 15% do valor da transação do imóvel, a partir de janeiro de 2025, foram celebrados 40.148 contratos com garantia, que correspondem a 25% de todos os contratos formalizados durante um ano e meio, de janeiro de 2025 a junho de 2026, indicam os dados do BdP.

Temas

Garantia pública jovens
Créditos à habitação
Fiador do Estado
Até aos 35 anos
Banco de Portugal

Leia também

Cabaz alimentar volta a subir: preços aumentam após alívio e Deco revela os produtos que mais pesaram na carteira

Depois de uma descida na semana anterior, o preço do cabaz alimentar da Deco Proteste voltou a aumentar. Os consumidores pagam agora 253,47 euros pelos 63 bens essenciais monitorizados, com destaque para fortes subidas nas salsichas Frankfurt, atum em azeite e peito de peru fatiado
Cabaz alimentar volta a subir: preços aumentam após alívio e Deco revela os produtos que mais pesaram na carteira

Um em cada quatro créditos à habitação já usa fiador Estado

A garantia pública para jovens até aos 35 anos já apoia 25% dos créditos à habitação própria em Portugal, avança o Banco de Portugal. Entre janeiro de 2025 e junho de 2026, foram celebrados 40 148 contratos sob este regime, com o segundo trimestre de 2026 a registar um disparo de 13,5%
Um em cada quatro créditos à habitação já usa fiador Estado

Aeroporto de Lisboa. Incidente com voo do Brasil força evacuação de terminal

Fronteira fechada e Terminal 1 evacuado após passageiros de Salvador desembarcarem em zona errada. Mistura de fluxos obrigou PSP a passar todos por novo rastreio, incluindo quem já estava nos aviões.
Aeroporto de Lisboa. Incidente com voo do Brasil força evacuação de terminal

Mais vistos

Destaques