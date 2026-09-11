Trump afasta Ricardo Reis de cargo de chefia no FMI

Em causa estão comentários do economista sobre as tarifas comerciais impostas pelo Presidente norte-americano.

O economista Ricardo Reis que estava na mira do Fundo Monetário Internacional (FMI) para assumir o cargo de economista-chefe acabou por sair da corrida por decisáo do organismo, avançou o Financial Times.

De acordo com a prestigiada publicação, Donald Trump está na origem desta decisão, depois dos comentários do economista sobre as tarifas comerciais impostas pelo Presidente norte-americano.

Na altura, nas redes sociais, Ricardo Reis escreveu que seriam os consumidores dos Estados Unidos a suportar grande parte do impacto das tarifas.

Mais tarde, num podcast da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Ricardo Reis disse que os preços no país iriam subir devido às tarifas.