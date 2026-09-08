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Tribunal de Contas dá luz verde à compra de 13,7% da REN pelo Estado

O Tribunal de Contas deu visto à compra de 13,7% da REN pelo Estado, através da Parpública. A operação, avaliada em cerca de 380 milhões de euros, permite ao Estado tornar-se o segundo maior acionista da empresa, atrás da chinesa State Grid
Redação
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Tribunal de Contas dá luz verde à compra de 13,7% da REN pelo Estado

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O Tribunal de Contas deu visto à aquisição de 13,7% da REN pelo Estado português, através da Parpública, ficando assim ultrapassada a última condição necessária para concluir a operação acordada com a Pontegadea Inversiones, empresa de investimento de Amancio Ortega, fundador da Inditex, dona da Zara.

A decisão foi tomada em 31 de agosto e notificada à Parpública no dia seguinte, confirmou esta terça-feira à agência Lusa fonte oficial do Tribunal de Contas.

"O processo em causa foi visado em Sessão Diária de Visto de 31 de agosto e notificado à entidade em 01 de setembro", indicou a mesma fonte, em resposta por escrito.

A operação tinha sido acordada em 14 de agosto entre a Parpública, responsável pela gestão das participações do Estado, e a Pontegadea Inversiones.

Estado passa a deter 13,7% da REN

A transação foi realizada fora do mercado e envolveu a transferência para a Parpública de 91.723.676 ações da REN - Redes Energéticas Nacionais, correspondentes a 13,7% do capital social da empresa.

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A conclusão do negócio foi comunicada na segunda-feira pela REN à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), com base numa informação enviada pela Pontegadea Inversiones.

A empresa de Amancio Ortega informou que transferiu as ações para a Parpública depois de verificada a condição suspensiva prevista no contrato de compra e venda celebrado em agosto.

Com a concretização da operação, a Pontegadea deixou de deter qualquer participação na REN.

O valor final da transação não foi divulgado na comunicação enviada ao mercado. No entanto, o Jornal Económico avançou em agosto que o negócio rondaria os 380 milhões de euros, valor que representaria um prémio de aproximadamente 17% face à cotação da REN no dia em que a operação foi anunciada.

Questionado sobre esse montante e sobre o prémio pago pelo Estado, o Governo não confirmou o valor final, remetendo os detalhes para o Ministério das Finanças.

Governo justifica prémio e compra fora da bolsa

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, explicou que a aquisição de participações relevantes em empresas cotadas é habitualmente feita através de negociações bilaterais, tendo por referência o histórico da cotação e um prémio acordado entre as partes.

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"Tipicamente, são feitas pelo histórico da cotação mais um prémio X que é depois acordado entre as partes", afirmou o governante num briefing do Conselho de Ministros.

Leitão Amaro justificou também a opção por uma aquisição negociada em vez de uma compra gradual em bolsa com a reduzida liquidez das ações da REN. Uma operação desta dimensão realizada diretamente no mercado poderia, segundo o Governo, provocar um impacto significativo na cotação da empresa.

Com os 13,7% adquiridos à Pontegadea, o Estado passa a deter a segunda maior participação no capital da REN, apenas atrás da chinesa State Grid, que controla 25% da empresa.

Estado regressa ao capital da REN

O Governo justificou a entrada no capital da REN com razões relacionadas com "soberania e segurança energética".

António Leitão Amaro salientou, contudo, que a presença do Estado enquanto acionista não substitui as restantes responsabilidades públicas no setor energético. A posição acionista junta-se ao papel do Estado enquanto concedente da rede e à função reguladora, que cabe à Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

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A aquisição dos 13,7% da REN representa o regresso do Estado português ao capital da empresa, depois de o Estado ter vendido a última participação que ainda detinha em 2014.

A REN é responsável pela gestão das redes de transporte de eletricidade e de gás natural em Portugal, assumindo um papel estratégico no funcionamento do sistema energético nacional.

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