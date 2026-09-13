TAP. Negociações fecham antes do Orçamento do Estado

Governo quer concluir nas próximas semanas as negociações com os interessados na TAP, apostando na melhoria das propostas da Air France-KLM e da Lufthansa antes da entrada do Orçamento no Parlamento.

As negociações entre o Governo e os grupos interessados na compra da TAP com vista à melhoria das propostas deverão estar concluídas antes do Orçamento do Estado dar entrada no Parlamento. O SOL sabe que a ideia do Executivo é fechar o dossiê nas próximas semanas, estando a «haver um grande esforço» de todas as partes para ultimar a operação.

O nosso jornal apurou que, independentemente da proposta vencedora, o primeiro-ministro e o ministro das Infraestruturas acreditam que o processo de alienação será mais favorável do que inicialmente estava previsto, até porque os próximos dias são dedicados à melhoria das propostas por parte da Air France-KLM e da Lufthansa. Aliás, esse cenário foi reconhecido por Luís Montenegro na festa do Pontal, quando revelou que estava convicto de que com a venda de 44,9% «se vai iniciar a recuperação total do valor que os portugueses investiram» na companhia aérea, na ordem dos 3,2 mil milhões de euros.

Contactados pelo SOL, os especialistas em aviação mostram-se reticentes em relação ao ‘sucesso’ da venda e duvidam do otimismo do Governo. Sérgio Palma Brito questiona o que o primeiro-ministro «entende por melhor», enquanto Pedro Castro pergunta «melhor para quem? E em que perspetiva?».

Segundo Pedro Castro, para ser possível chegar-se a essa conclusão seria necessário fazer uma série de questões ao primeiro-ministro. E dá exemplos: «Melhor em preço? Melhor em investimento? Melhor para a conectividade de Portugal? Melhor para os passageiros? Melhor para os contribuintes? Melhor para os trabalhadores?». E diz que, sem respostas a essas questões, trata-se de «uma frase política, não uma conclusão técnica».

Castro vai mais longe: «Suspeito que essa frase serve sobretudo para desviar as atenções de duas realidades pouco confortáveis para o Governo. A primeira é que não existe um terceiro candidato, o IAG, justamente aquele que tinha maior capacidade financeira. A segunda é que esta privatização não conseguiu atrair nenhuma outra grande companhia aérea mundial, como deveria ter sido o caso». Dá como exemplo a participação minoritária na espanhola Air Europa, que esteve na origem da disputa entre os três grandes grupos europeus e acabou por ser comprada pela Turkish Airlines. «Há capital disponível e interesse internacional no setor, simplesmente, esse interesse não se materializou na TAP».





Quem pode sair

vencedor

Sobre qual poderá ser o desfecho desta venda e qual grupo poderá ficar com parte da TAP, Sérgio Palma Brito é perentório: «Lufthansa».

Por sua vez, Pedro Castro defende que, «como isto passou a parecer cada vez mais um projeto de venda político-partidário e menos uma seleção exclusivamente técnica e profissional, os critérios de previsão também mudaram». Por isso, na sua opinião, para se saber quem vai ganhar, «talvez seja melhor perguntar a um comentador político sem qualquer noção de aviação». E continua: «Provavelmente acertará melhor do que eu – e digo isto sem ironia: se os critérios forem verdadeiramente técnicos, económicos e estratégicos, é possível analisá-los. Se forem critérios políticos, então é preciso conhecer primeiro o calendário político e as prioridades do Governo».





Aumento de custos e perdas podem penalizar

É certo que o processo de privatização da empresa ocorre numa altura em que todas as empresas do setor se deparam com um aumento de custos adicionais, nomeadamente dos preços dos combustíveis. No entanto, os especialistas contactados pelo SOLlembram que este não é um caso que afeta apenas a companhia aérea portuguesa, defendendo que é «rotina» das empresas da aviação.

Ainda assim, Pedro Castro afirma que o problema dos combustíveis pode ser gerido. «Pode ajustar capacidade, frota, horários, tarifas, mercados e custos. O que uma companhia aérea não consegue gerir é ter um acionista maioritário que pode alterar a estratégia por razões políticas, populistas ou eleitorais. E isso não é uma questão meramente teórica. Foi precisamente a ausência de uma perspetiva clara de poder vir a ser acionista maioritário que terá contribuído para a saída do IAG. O problema da TAP não é o preço do combustível. O problema é o preço da interferência política», alerta.

Já em relação ao facto de a companhia aérea ter anunciado um prejuízo de 99,2 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano – um aumento face às perdas de cerca de 70 milhões de euros no mesmo período do ano anterior –, Pedro Castro reconhece que esses números poderão ter impacto no interesse das empresas concorrentes. «É um alerta muito claro de que esta companhia precisa de muito dinheiro para funcionar», começa por dizer. E acrescenta que «à medida que o dinheiro doado pelos contribuintes portugueses vai acabando, talvez daqui a alguns anos consigamos finalmente perceber quanto dinheiro foi realmente necessário para colocar a TAP onde está hoje e, sobretudo, para onde foi exatamente».

No entanto, o especialista continua a considerar que «o maior condicionamento ao interesse de um investidor não está no resultado de um exercício nem no preço do combustível». Está, defende, «no facto de o Estado português continuar a ser o acionista maioritário e, portanto, continuar a poder determinar, direta ou indiretamente, aquilo que a companhia pode fazer, aquilo que não pode fazer e, sobretudo, em que fase do calendário político pode fazê-lo». Na sua opinião, essa condicionante «não desaparece com a privatização parcial, com a mudança de Governo, nem com a mudança de partido» e «o risco político português custará muito dinheiro e espero que o privado esteja a aprovisionar esse risco nalgum lugar da folha excel».

Já Sérgio Palma Brito é de outra opinião: defende que estes resultados não afetarão o interesse uma vez que já foi feita «a due dilligence».

Entraves de Bruxelas?

Para já, o Governo prorrogou até ao final do ano o prazo para conclusão da privatização da TAP. Uma decisão que não surpreende Palma Brito, mas não convence Pedro Castro, que lamenta que o Governo esteja a assumir um papel que deveria caber à Parpública, o que é visível por este adiamento.

E, para este especialista, aí também surgem dúvidas. «Veremos se, nessa altura, ainda temos Governo em funções ou se já temos um Governo de gestão. Se assim for, resta esperar que não se repita o erro que o mesmo ministro terá cometido há mais de dez anos enquanto secretário de Estado, quando assinou a venda da TAP na 25.ª hora». E acrescenta ainda que esta ‘derrapagem’ adiciona uma «ironia» adicional.

«Anunciar uma decisão destas entre o Natal e o Ano Novo é uma excelente forma de reduzir o escrutínio público e político. As instituições estão fechadas ou a meio gás e o país está entretido com o bacalhau, os saldos e as festas de fim de ano. Para uma decisão desta dimensão, é um calendário extraordinariamente conveniente».

É certo que, mesmo depois da decisão do Governo, o negócio ainda estará sujeito à luz verde das autoridades europeias. Pedro Castro defende que «seguramente» existirão entraves temporais. «Tenho vindo a dizer que, se tudo tivesse corrido de acordo com o calendário inicialmente previsto por este governo, o privado escolhido dificilmente se sentaria no conselho de administração da TAP antes de 1 de janeiro de 2028». No entanto, com este «novo atraso provocado pelo Governo, estou convencido de que a avaliação obrigatória de Bruxelas empurrará esse momento para meados de 2028». E diz que não será apenas uma questão de calendário.

A Comissão Europeia, explica o especialista, «terá de avaliar os compromissos concorrenciais associados à operação». E, por isso, espera «medidas que poderão passar pela perda de alguns slots da TAP em Lisboa e, eventualmente, noutros aeroportos europeus, bem como pela abertura obrigatória de determinadas rotas à concorrência. E isto é mais uma razão para perceber que isto está longe de ser um negócio fechado».

Também Sérgio Palma Brito espera entraves «se a Comissão não alterou a política e a administração da concorrência e será perda de tempo e prejuízo para a privatização da TAP. Como aconteceu com a frustrada aquisição da Air Europa pelo IAG».

No entanto, acredita que esse impasse poderá não ser esperado e, como tal, não serão criadas dificuldades, «se a Comissão perceber que é importante reforçar os três grupos da consolidação europeia que enfrentam dois importantes concorrentes externos – companhias dos EUA e do Golfo – e uma pressão competia feroz por parte das companhias low-cost».