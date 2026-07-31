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Super Bock reduz horário para 35 horas semanais e aumenta salários em acordo histórico

A Super Bock e os sindicatos chegaram a um acordo coletivo válido até 2030 que prevê a redução faseada do horário de trabalho para 35 horas semanais e um aumento salarial de 2,3%, com um mínimo de 75 euros por mês
Redação
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Super Bock reduz horário para 35 horas semanais e aumenta salários em acordo histórico

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A Super Bock e o Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal (Sintab) alcançaram um acordo coletivo considerado "histórico", que prevê a redução faseada do horário de trabalho para 35 horas semanais e um aumento salarial de 2,3%, com um mínimo de 75 euros mensais.

O entendimento, anunciado esta sexta-feira, resulta de um processo negocial que durou nove meses, com 13 reuniões e cinco plenários de trabalhadores, e será válido entre 2026 e 2030.

Horário de trabalho desce para 35 horas

A principal novidade do novo Acordo Coletivo de Trabalho é a redução progressiva do período normal de trabalho para 35 horas semanais, abrangendo todos os trabalhadores da empresa.

Em comunicado, o Super Bock Group considera que a medida reforça o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal e está alinhada com a estratégia de sustentabilidade e valorização dos recursos humanos.

"O acordo combina a redução faseada do horário de trabalho com uma evolução sustentada dos salários, criando condições para a estabilidade da organização a médio e longo prazo", refere a empresa.

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Salários sobem 2,3% com mínimo de 75 euros

Além da redução do horário, o acordo estabelece um aumento salarial de 2,3%, garantindo uma atualização mínima de 75 euros por mês, com efeitos retroativos a janeiro de 2026.

Segundo o Sintab, esta solução permitirá uma valorização mais expressiva dos salários mais baixos e inclui ainda um compromisso de atualização remuneratória ao longo da vigência do acordo, com o objetivo de preservar o poder de compra dos trabalhadores.

Acordo aprovado por 81% dos trabalhadores

A proposta foi submetida à votação individual dos trabalhadores e recebeu o apoio de 81% dos participantes, resultado que, segundo o sindicato, conferiu um forte mandato para a assinatura do novo acordo coletivo.

O Sintab considera que a redução para as 35 horas representa "uma conquista de enorme alcance histórico", colocando a Super Bock entre as empresas de referência na valorização do tempo de trabalho.

Para a estrutura sindical, o desfecho das negociações demonstra que é possível conciliar melhores condições laborais com a competitividade empresarial.

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Também o Super Bock Group destacou o espírito de cooperação mantido ao longo das negociações, defendendo que o acordo reforça a visão estratégica da empresa e cria um quadro de estabilidade para os próximos anos.

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