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Ryanair com queda de lucros de 34% entre abril e junho

Para o exercício fiscal, que termina em março próximo, a Ryanair mantém uma previsão de crescimento do tráfego de passageiros de 4%, atingindo 216 milhões de utilizadores anuais.
Redação
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Ryanair com queda de lucros de 34% entre abril e junho
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A Ryanair registou um lucro líquido de 538 milhões de euros no primeiro trimestre fiscal, entre abril e junho, menos 34% do que no mesmo período do exercício anterior, apesar de o tráfego de passageiros ter aumentado 6%, atingindo os 61,3 milhões. A companhia low-cost atribuiu a queda nos lucros ao aumento do preço do combustível e a uma redução de 6% nas tarifas aéreas.

O CEO , Michael O'Leary, revelou que os custos operacionais aumentaram 11%, para 3.810 milhões de euros, devido ao "forte" aumento de 20% do preço do combustível não coberto pela companhia aérea, que duplicou no primeiro trimestre.

"A política conservadora da Ryanair em matéria de combustível, com 80% do exercício fiscal de 2027 coberto a um preço aproximado de 67 dólares por barril, protege os lucros do grupo e amplia a vantagem face aos restantes concorrentes da UE".

Já as receitas totais da Ryanair cresceram apenas 1% entre abril e junho, atingindo os 4.380 milhões de euros, enquanto a receita por passageiro caiu 5% devido à referida redução no preço dos bilhetes.

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Para o exercício fiscal, que termina em março próximo, a Ryanair mantém uma previsão de crescimento do tráfego de passageiros de 4%, atingindo 216 milhões de utilizadores anuais.

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