Retenção de IRS mais baixa pode dar mais dinheiro agora, mas não significa pagar menos imposto

A redução das retenções de IRS pode deixar mais dinheiro disponível no salário em 2026, mas não significa pagar menos imposto. DECO Proteste alerta para possíveis acertos em 2027 e explica como evitar maior pressão no orçamento familiar.

A redução das retenções na fonte de IRS pode deixar mais dinheiro disponível nos salários nos últimos meses de 2026, mas não significa necessariamente que os contribuintes vão pagar menos imposto no próximo ano, alerta a DECO Proteste.

A associação de defesa do consumidor explica que uma retenção mais baixa significa apenas que uma parcela menor do rendimento é entregue antecipadamente ao Estado. O valor definitivo do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) só será apurado no momento da liquidação do imposto, em 2027.

A DECO Proteste recorda que alterações nas retenções ocorridas nos últimos dois anos já fizeram com que alguns contribuintes recebessem reembolsos inferiores aos habituais ou passassem de uma situação de reembolso para IRS a pagar.

Por isso, recomenda que, sempre que o orçamento familiar o permita, os contribuintes reservem parte do dinheiro adicional que fica disponível todos os meses. A ideia é criar uma margem para fazer face a um eventual acerto fiscal no próximo ano.

Mais dinheiro no salário pode não significar poupança

O alerta surge num contexto de pressão sobre os orçamentos familiares, marcado por despesas com habitação, automóvel e alimentação.

A DECO Proteste reconhece que, para muitas famílias, o aumento do rendimento líquido disponível será absorvido pelos encargos correntes.

A associação chama ainda a atenção para os contribuintes que continuam a pagar IRS relativo aos rendimentos do ano passado.

Prazo para pedir pagamento faseado termina terça-feira

O prazo para pedir às Finanças o pagamento faseado do IRS termina na terça-feira.

Podem recorrer a esta modalidade os contribuintes que tenham entregado a declaração de IRS dentro do prazo, até 30 de junho, e que não tenham outras dívidas às Finanças.

O imposto pode ser pago num máximo de 36 prestações mensais, sendo que cada prestação não pode ser inferior a 25,50 euros.

Para pessoas singulares com uma dívida até 5.000 euros e um plano que não ultrapasse 12 prestações, não é necessária a apresentação de uma garantia.

Ainda assim, a DECO Proteste recomenda, sempre que possível, optar por um plano inferior a 12 meses. O objetivo é evitar que o pagamento do imposto relativo a 2025 se prolongue até ao momento em que for apurado o IRS relativo a 2026.

A conjugação de retenções mais baixas em 2026 com um plano prestacional ainda em curso em 2027 pode, alerta a associação, aumentar a pressão sobre os orçamentos familiares.

Dívidas ao Estado têm juros

Ao valor das prestações acrescem juros de mora. Em 2026, a taxa aplicável às dívidas ao Estado é de 7,221%.

O pedido de pagamento em prestações é feito através do Portal das Finanças, na área pessoal do contribuinte, através da opção “Planos Prestacionais”.

Quando estão reunidos os requisitos legais e existe dispensa de garantia, a autorização é automática e a primeira prestação é paga no mês seguinte.

A DECO PROteste alerta ainda para a necessidade de cumprir o plano. O incumprimento de uma prestação pode fazer vencer automaticamente as restantes e, caso a situação não seja regularizada, conduzir à instauração de um processo de execução fiscal.

Para dívidas superiores a 5.000 euros também é possível pedir o pagamento faseado, embora possa ser exigida uma garantia, como uma garantia bancária, um seguro-caução ou uma hipoteca.

DECO recomenda acompanhar situação fiscal

A associação aconselha os contribuintes a acompanharem regularmente a sua situação fiscal ao longo do ano.

Entre as recomendações estão validar as faturas com número de contribuinte, controlar as deduções e benefícios fiscais disponíveis e confirmar, antes de reforçar um Plano Poupança Reforma (PPR) por motivos fiscais, se ainda existe possibilidade de beneficiar da respetiva dedução.

A DECO Proteste considera que este acompanhamento pode ajudar a evitar surpresas na liquidação do IRS e a preparar antecipadamente um eventual imposto a pagar.