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Publicar uma vaga já não chega. O novo portal de emprego BizPliz! quer ajudar empresas a chegar a quem está disponível para trabalhar

O novo portal de emprego aposta em recomendações de perfis, para que a procura não fique dependente apenas das candidaturas que chegam.
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Publicar uma vaga já não chega. O novo portal de emprego BizPliz! quer ajudar empresas a chegar a quem está disponível para trabalhar

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Publicar uma vaga continua a ser o primeiro passo para contratar. Mas não resolve a pergunta que vem logo a seguir: quem, entre as pessoas que viram o anúncio, está realmente disponível e tem o perfil que a empresa procura?

É uma dúvida comum para quem contrata para equipas de restauração, hotelaria, retalho, logística, indústria ou construção. Há empresas que recebem muitas candidaturas e continuam sem saber por onde começar. Outras recebem poucas, quando precisam de alguém com urgência.

O novo portal de emprego BizPliz! quer trabalhar precisamente esse intervalo.

BizPliz! O Novo Portal de Emprego! 1 (2)

A informação que ajuda a escolher

Ao criar o perfil, o trabalhador reúne informação sobre a sua experiência, área de trabalho e disponibilidade. Quando uma empresa publica uma vaga, o portal de emprego BizPliz! usa esses elementos para recomendar pessoas que podem fazer sentido para o que foi pedido.

Uma recomendação é apenas o primeiro passo. A entrevista e a decisão sobre a vaga continuam a ser feitas pela empresa e pelo trabalhador. O portal dá à empresa uma primeira lista de contactos que pode interessar, em vez de a obrigar a começar sempre pela leitura de todos os currículos recebidos.

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Para quem procura trabalho, o perfil também pode abrir outra porta: ser visto para uma oportunidade que ainda não tinha encontrado ou a que não se chegou a candidatar.

A procura não acontece só num lado

Durante muito tempo, procurar emprego significou responder a anúncios e esperar. O portal de emprego BizPliz! parte de outra ideia: as empresas também podem procurar trabalhadores quando têm uma necessidade concreta.

Isto é especialmente relevante em funções em que a disponibilidade tem peso imediato. Uma pessoa pode ter a experiência certa, mas não poder trabalhar naquele horário. Pode querer mudar de emprego, mas não ter visto a vaga. Pode estar disponível perto da empresa, mas o seu currículo ficar perdido entre muitos outros.

Ao organizar essa informação, o portal procura tornar a procura menos dispersa para ambos os lados.

Gratuito na fase de lançamento

O portal de emprego BizPliz! está disponível gratuitamente nesta fase de lançamento. Trabalhadores podem criar o perfil e procurar oportunidades. Empresas podem publicar vagas e começar a conhecer os perfis recomendados.

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Depois, a escolha mantém-se onde deve estar: na conversa entre empresa e trabalhador. O que o portal procura evitar é que essa conversa comece depois de uma espera sem fim.

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