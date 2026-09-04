PRR. Os retrocessos da ambição

Ministro da Economia acena com o plano ‘totalmente executado’, mas nem todos os projetos fechados até dia 31 de agosto foram aqueles que tinham sido anunciados no início da execução.

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) foi anunciado por António Costa, na altura primeiro-ministro, com pompa a circunstância e acabou por popularizar a palavra bazuca para se referir ao pacote financeiro de milhares de milhões de euros destinados a relançar a economia portuguesa pós-pandemia.

Criado em junho de 2021, o programa tinha previstos 16,6 mil milhões de euros (13.944 milhões de subvenções e 2.700 milhões de empréstimos) para Portugal, tendo sido reforçado para 21,9 mil milhões de euros, dos quais 16,3 mil milhões correspondem a subvenções e 5,6 mil milhões a empréstimos, um montante equivalente a cerca de 8,2% do PIB (Produto Interno Bruto) português.

O prazo de execução chegou agora ao fim com o ministro da Economia a afirmar que o programa «está totalmente executado». Castro Almeida lembrou que «desenhado inicialmente para recuperar o país da pandemia, o PRR foi executado como um instrumento de transformação do país melhorando os seus equipamentos sociais e qualificando empresas, tornando-as mais competitivas».

É certo que ao longo dos anos foi sendo alvo de reprogramações – num total de sete - e muitos dos grandes projetos acabaram por sair do programa, mas para não serem deixados cair por terra serão alvo de outro tipo de financiamento, nomeadamente verbas provenientes do Orçamento do Estado, do Banco Europeu de Investimentos e dos mais variados fundos comunitários, com especial destaque para o Portugal 2030.

Em causa, de acordo com as contas do governante, estão mais de dois mil milhões de euros. Ainda assim, Castro Almeida afasta a ideia de que esse valor tenha sido desperdiçado, mas alocado a outros investimentos. «Essas obras vão ser feitas como aconteceria se não houvesse PRR, com o Orçamento do Estado», disse o governante, revelando que todas essas obras vão avançar em 2027, como tal, a proposta de Orçamento que vai chegar ao Parlamento já deverá incluir as verbas para estes projetos.

Em entrevista ao SOL, Pedro Dominguinhos, presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR admitiu que essas reprogramações levaram a que o plano fosse reduzindo a ambição. «Como é evidente, à medida que reduzimos a ambição e que retirámos do PRR investimentos – e estamos a falar de investimentos de grande montra, como os metros em Lisboa e os investimentos na área da gestão hídrica –, ficam a faltar centenas de milhões de euros. A redução da ambição de alguns desses investimentos pressionou mais outras fontes alternativas que poderiam ser mobilizadas através do PRR». Uma solução que, de acordo com o mesmo, vai pressionar as contas do Estado.

Também o ‘pai’ do desenho inicial do PRR, António Costa Silva, em entrevista ao nosso jornal reconheceu que o resultado final está desvirtuado. «Quando digo que houve algum desvirtuamento dos objetivos finais está relacionado com o que foi feito nas reprogramações. Percebo isso e houve empenho do Governo, particularmente do ministro Castro Almeida, que é uma pessoa muito empenhada, muito séria no seu trabalho e que esteve a desenvolver as ações necessárias, mas critico o efeito da simplificação de metas nas reprogramações. Creio que quando se tem projetos tão estruturantes que são colocados fora do PRR como são esses casos, ou a questão do Metro de Lisboa e de outros projetos que foram retirados, é evidente que se diminuiu a ambição».

E lamentou o facto de termos assistido a substituições de indicadores de resultado por indicadores de execução. « Começámos a substituir os indicadores de resultados por indicadores de execução e podemos ter um modus operandi em que vamos atrás do cumprimento burocrático das metas, sem ver qual vai ser o seu impacto na transformação da economia e na transformação do país», esclareceu.

Saiba quais os projetos que 7saíram do PRR para outros fundos

- Barragem do Pisão: Obra localizada no distrito de Portalegre, com um financiamento associado de 222 milhões de euros. Projeto passou para o Portugal 2030.

- Dessalinizadora do Algarve: Infraestrutura planeada para Albufeira, avaliada em 108 milhões de euros. Projeto passou para o Portugal 2030.

- Tomada de Água do Pomarão: Projeto de captação de água na região do Algarve, com um custo de 101 milhões de euros. Projeto passou para o Portugal 2030.

- Linha Vermelha do Metro de Lisboa (Expansão São Sebastião – Alcântara): Avaliada em mais de 300 milhões de euros. Projeto passou para financiamento do BEI e OE.

- Linha Rubi do Metro do Porto (Casa da Música – Santo Ovídio): Avaliada em 435 milhões de euros. Projeto passou para financiamento do BEI e OE.

- Metrobus de Braga: Projeto tinha financiamento de 100 milhões de euros para duas linhas, mas terá só uma, de 66 milhões.

- Metro Ligeiro de Braga: Investimento avaliado em 75,5 milhões de euros foi cancelado definitivamente.

- Linha Violeta (Loures – Odivelas): Avaliado em 675,5 milhões de euros. Financiamento passa a cargo do BEI, OE e Fundo Ambiental.

- Ferrovia: Apesar da modernização e digitalização do Transporte Ferroviário, bem como a implementação de sistemas de cibersegurança e desenvolvidos sistemas de telemática, telecomunicações e sinalização, o investimento do material circulante avaliado em 70 milhões de euros passou para OE.

- Mobilidade Suave: Investimentos destinados a ciclovias, infraestruturas para peões e planos de mobilidade urbana sustentável geridos pelos municípios sofreram um dos maiores cortes agregados do plano, com uma redução de 416 milhões de euros.

- Parques Park & Ride: Planos municipais que visavam a construção de grandes parques de estacionamento junto a estações de comboio e interfaces de transporte. Grande parte destas obras locais foi cancelada por falta de maturidade e atrasos nos concursos das autarquias.

- Investimentos em Energias Renováveis na Indústria: Cerca de 100 milhões de euros destinados a consórcios de transição energética de empresas privadas foram cancelados devido à incapacidade de execução no prazo

- Refinaria de Lítio (Setúbal): Investimento de 914 milhões nas mãos do consórcio Galp/Northvolt. Candidatura foi retirada por não ser possível cumprir os prazos.

- O Governo superou a meta inicial do PRR de 26.000 casas, fechando o plano com 31.700 fogos concluídos, impulsionados pelas medidas de aceleração da estratégia Construir Portugal. Paralelamente, devido aos prazos europeus rígidos, a reprogramação do PRR retirou 3.500 habitações a custos acessíveis do financiamento comunitário direto (das 6.800 previstas), adiando a sua execução e transferindo o encargo para outras linhas. Já no programa 1.º Direito, as candidaturas validadas excederam largamente o teto do PRR: as cerca de 33.000 casas adicionais que 'transbordaram' da meta comunitária foram asseguradas por um reforço extraordinário de 2,8 mil milhões de euros financiado inteiramente pelo Orçamento do Estado.

- Reestruturação e expansão de hospitais: Alguns projetos hospitalares inicialmente financiados pelo PRR sofreram atrasos que impediram a sua conclusão dentro dos prazos do programa, obrigando à procura de fontes alternativas de financiamento. Um dos exemplos é o Novo Hospital de Lisboa Oriental. O projeto tinha 100 milhões de euros previstos no PRR, mas perdeu esse financiamento devido aos atrasos na sua execução. A obra mantém-se, sendo necessário assegurar o financiamento através de outras fontes e renegociar o contrato de PPP. Junta-se o Novo Hospital Central do Algarve: O projeto avançará através de uma parceria público-privada, com um preço-base de 426,7 milhões de euros, para a conceção, construção, financiamento, conservação, manutenção e exploração da nova infraestrutura.

- Plano de modernização das escolas: O plano de modernização de escolas foi afetado pela burocracia dos vistos do Tribunal de Contas e concursos desertos. Dezenas de empreitadas em vários municípios transitam para os programas regionais do Portugal 2030 (Norte 2030, Centro 2030, Alentejo 2030, etc.)

- Saúde: Ficaram pelo caminho dezenas de projetos de construção e alargamento de Centros de Saúde de proximidade e novas unidades de Cuidados Continuados Integrados. Entraram no pacote das "obras incompletas" de cariz público e social. As faturas das paredes que ainda estão a ser erguidas passam a ser pagas pelos fundos de coesão europeus. E há vários exemplos:

- Unidade de Cuidados Continuados da Misericórdia de Aljustrel: Um projeto crucial de 3,4 milhões de euros planeado para criar 30 camas de internamento junto ao centro de saúde local. Teve uma verba garantida de 1,2 milhões do PRR, mas devido a constrangimentos de calendarização e construção, o projeto caiu do financiamento europeu original.

- Centro de Saúde de São Domingos (Santarém): As obras de requalificação desta unidade de saúde perderam formalmente o financiamento direta do PRR devido ao incumprimento estrito dos prazos de execução.

- Unidade de Saúde de Alvalade (Lisboa): As burocracias na cedência de terrenos e o atraso no lançamento da empreitada empurraram a execução para fora do limite do PRR. O financiamento teve de ser renegociado através de pacotes de investimento municipais com apoio do BEI.

- Áreas de Acolhimento Empresarial: Várias localizações municipais para parques industriais ecológicos saíram do plano por atrasos em expropriações e licenciamentos ambientais.

- Cabos Submarinos CAM (Continente-Açores-Madeira): Investimento de 154,4 milhões de euros vai passar a ser financiado por fundos europeus diretos do programa CEF Digital (54,8 milhões) e pelo OE (99,6 milhões).

- Digitalização dos Serviços da Administração Pública Central – Uma tranche de projetos informáticos ministeriais saltou para o programa COMPETE 2030. A reprogramação transferiu 65 milhões de euros para garantir que portais dos ministérios e serviços integrados ao cidadão não ficassem a meio.

- Valorização do Património Cultural – Obras de reabilitação em monumentos históricos com concursos desertos foram transferidas para os programas operacionais regionais

- Plataformas de Interoperabilidade da Transição Digital na Saúde – Projetos específicos geridos pela SPMS (Serviços Partilhados do Ministério da Saúde) transitaram para fundos temáticos ou foram retirados de forma estratégica

- Redes de Abastecimento e Redução de Perdas de Água Urbanas – Intervenções em condutas de água geridas por pequenos municípios do interior que transitaram para o programa Sustentável 2030