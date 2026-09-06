Privatização da TAP entra na reta final. Governo dá mais tempo a Air France-KLM e Lufthansa

O Governo prolongou até ao fim do ano o processo de venda da TAP. Air France-KLM e Lufthansa terão agora três semanas para melhorar as propostas antes de o executivo escolher o comprador da participação de referência.

A privatização da TAP vai prolongar-se até ao final de 2026. O Governo decidiu estender até 31 de dezembro o prazo para concluir a operação, abrindo caminho a uma última ronda de negociações com os dois concorrentes que apresentaram propostas vinculativas pela companhia aérea portuguesa.

A decisão permite à Air France-KLM e à Lufthansa apresentar propostas finais melhoradas, depois de o executivo ter considerado que as ofertas entregues pelos dois grupos estão suficientemente próximas para justificar uma nova fase de negociação.

A prorrogação foi aprovada através da resolução do Conselho de Ministros n.º 176-A/2026, publicada na sexta-feira, 4 de setembro.

Três semanas para melhorar as propostas

O ministro da Presidência, Leitão Amaro, anunciou na sexta-feira que o Governo iria avançar para negociações finais com os dois candidatos à aquisição de 44,9% da TAP.

Segundo o governante, apesar de apresentarem propostas diferentes, os dois grupos obtiveram uma "avaliação global muito próxima", razão pela qual o executivo decidiu negociar com ambos antes de tomar uma decisão.

O objetivo é conseguir "propostas melhoradas" e, posteriormente, escolher "um único concorrente para a negociação finalíssima".

A resolução agora publicada estabelece que esta etapa terá uma duração de três semanas. A Parpública deverá convidar os dois concorrentes a participar na ronda final e definir as condições e os termos para a apresentação das novas propostas.

Leitão Amaro tinha já explicado que as propostas estavam "globalmente tão próximas que o melhor para o interesse nacional é ter uma fase adicional, final, da negociação com ambos".

O que está em causa na privatização da TAP

O processo prevê a venda de até 49,9% do capital da TAP, sendo que 5% dessa participação está reservada aos trabalhadores.

Caso essa parcela não seja totalmente subscrita, o investidor escolhido poderá adquiri-la ao abrigo de um direito de preferência.

A Air France-KLM e a Lufthansa entregaram as respetivas propostas vinculativas em 29 de julho, no último dia do prazo estabelecido para a apresentação das ofertas.

As propostas serão avaliadas não apenas pelo valor financeiro. Entre os critérios em análise estão também os compromissos estratégicos dos candidatos, nomeadamente o investimento na companhia, o desenvolvimento da frota e a estratégia para áreas como a manutenção e os combustíveis sustentáveis.

Os compromissos assumidos relativamente aos trabalhadores também fazem parte da avaliação.

Decisão só deverá ficar fechada no final do ano

A fase adicional de negociação não é o último passo do processo.

Depois de receber as propostas finais melhoradas, a Parpública terá de elaborar um relatório detalhado sobre as ofertas. Segue-se a seleção da proposta vencedora e a aprovação das respetivas minutas contratuais.

A decisão terá ainda de cumprir outros procedimentos formais, incluindo a aprovação pelo Conselho de Ministros e a autorização das autoridades europeias da concorrência.

O processo de privatização já previa, desde o início, a possibilidade de uma fase de negociação destinada a melhorar as ofertas antes da escolha do investidor.

Com a nova resolução, o Governo garante agora margem temporal para concluir todas essas etapas até 31 de dezembro de 2026.