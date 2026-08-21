Prepare a carteira: gasóleo e gasolina ficam mais caros na próxima semana

Novo aumento à vista nos combustíveis. O gasóleo deverá subir cerca de 3,5 cêntimos por litro, enquanto a gasolina deverá aumentar 2,5 cêntimos, segundo as estimativas da ANAREC e do ACP.

O gasóleo deverá aumentar cerca de 3,5 cêntimos por litro e a gasolina 2,5 cêntimos por litro na próxima semana, segundo as estimativas Associação Nacional dos Revendedores de Combustíveis (Anarec).

As estimativas, cedidas à Lusa e com base no fecho de quinta-feira, apontam para uma subida de 3,5 cêntimos no litro de gasóleo e de 2,5 cêntimos no caso da gasolina.

A mesma variação é estimada pelo Automóvel Club de Portugal (ACP).

Tendo por base o preço médio do litro da gasolina e do gasóleo na quinta-feira apurado pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio do gasóleo simples deverá, assim, subir para 2,072 euros por litro, enquanto o da gasolina simples 95 deverá atingir 1,989 euros por litro.

A média final só ficará fechada ao final do dia, podendo ainda registar alterações em função da evolução das cotações internacionais do petróleo, e o custo final na bomba poderá variar conforme o posto de abastecimento, a marca e a localização.

A atualização do desconto do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) também poderá alterar os valores previstos.

Os preços dos combustíveis continuam a ser impactados pela guerra no Irão, a tensão geopolítica no Médio Oriente e o consequente fecho do estreito de Ormuz, por onde passa 20% do comércio de petróleo e gás natural.

O preço do petróleo Brent, a referência na Europa, estava hoje de manhã a recuar 0,45% para 93,4 dólares por barril, enquanto o crude West Texas Intermediate (WTI), a referência nos EUA, descia 0,5% para 86,3 dólares por barril.