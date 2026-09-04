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Preços dos combustíveis disparam: gasóleo sobe 15 cêntimos e gasolina 12 na próxima semana

O preço médio do gasóleo simples deverá atingir os 2,169 euros por litro, enquanto o da gasolina simples 95 poderá subir para os 2,142 euros por litro, segundo as estimativas do Automóvel Club de Portugal (ACP). A escalada é impulsionada pela crise no Médio Oriente e o fecho do Estreito de Ormuz. Resta saber se o Governo vai acionar o desconto extraordinário do ISP
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Preços dos combustíveis disparam: gasóleo sobe 15 cêntimos e gasolina 12 na próxima semana

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O preço por litro do gasóleo deverá aumentar 15 cêntimos e o da gasolina avançar 12 cêntimos na próxima semana, caso a tendência atual se mantenha, segundo a estimativa do Automóvel Club de Portugal (ACP).

Com base nos atuais valores da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), e tendo em conta as previsões das variações com os valores do fecho do mercado na quinta-feira, o preço médio do gasóleo simples deverá atingir 2,169 euros por litro, enquanto o da gasolina simples 95 deverá subir aos 2,142 euros por litro.

A média final só ficará fechada ao final do dia, podendo ainda registar alterações em função da evolução das cotações internacionais do petróleo, e o custo final na bomba poderá variar conforme o posto de abastecimento, a marca e a localização.

A atualização do desconto do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) também poderá alterar os valores previstos.

O Governo comprometeu-se a aplicar uma redução extraordinária e temporária no ISP, sempre que se verifique um aumento do preço dos combustíveis superior a 10 cêntimos, para mitigar a escalada de preços.

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Os preços dos combustíveis continuam a ser impactados pela guerra no Irão, a tensão geopolítica no Médio Oriente e o consequente fecho do estreito de Ormuz, por onde passa 20% do comércio de petróleo e gás natural.

O preço do petróleo Brent, a referência na Europa, estava hoje de manhã a recuar 0,51% para 95,03 dólares por barril, mas continuava 6,6% acima do verificado na manhã da sexta-feira passada (89,15 dólares).

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