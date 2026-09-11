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Preço dos combustíveis muda na próxima semana: gasóleo sobe e gasolina desce

O preço do gasóleo deverá aumentar quatro cêntimos por litro, enquanto a gasolina deverá recuar seis cêntimos, segundo as estimativas do ACP. Os valores refletem o impacto da guerra no Irão e das tensões no Médio Oriente, que continuam a pressionar as cotações internacionais do petróleo
SOL/Lusa
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Preço dos combustíveis muda na próxima semana: gasóleo sobe e gasolina desce

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O preço por litro do gasóleo deverá aumentar quatro cêntimos e o da gasolina recuar seis cêntimos na próxima semana, caso a tendência atual se mantenha, segundo a estimativa do Automóvel Club de Portugal (ACP).

Com base nos atuais valores da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), e tendo em conta as previsões das variações com os valores do fecho do mercado na quinta-feira, o preço médio do gasóleo simples deverá atingir 2,152 euros por litro, enquanto o da gasolina simples 95 deverá descer aos 2,040 euros por litro.

A média final só ficará fechada ao final do dia, podendo ainda registar alterações em função da evolução das cotações internacionais do petróleo, e o custo final na bomba poderá variar conforme o posto de abastecimento, a marca e a localização.

Os preços dos combustíveis continuam a ser impactados pela guerra no Irão, a tensão geopolítica no Médio Oriente e o consequente fecho do estreito de Ormuz, por onde passa 20% do comércio de petróleo e gás natural.

O preço do petróleo Brent, a referência na Europa, estava hoje de manhã a recuar 3% para 104 dólares por barril, mas continuava 9,5% acima do verificado na manhã da sexta-feira passada (95 dólares dólares).

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Temas

Combustíveis
Preços
Gasóleo
Gasolina
Petróleo Brent

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