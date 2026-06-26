segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Preço dos combustíveis com novidades na próxima semana

Depois da forte descida registada esta semana, os preços dos combustíveis deverão manter-se inalterados a partir de segunda-feira. Saiba quanto custa, em média, um litro de gasóleo e de gasolina em Portugal
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Preço dos combustíveis com novidades na próxima semana

Criança de cinco anos morre afogada numa piscina particular em Benavente

Os preços dos combustíveis não deverão sofrer alterações na próxima semana. De acordo com as previsões avançadas pelo Automóvel Club de Portugal (ACP), tanto o gasóleo como a gasolina deverão manter os preços atualmente praticados nos postos de abastecimento.

Segundo a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio do litro de gasóleo simples situa-se esta sexta-feira nos 1,769 euros, enquanto o da gasolina simples 95 ascende aos 1,877 euros.

Caso as previsões se confirmem, estes serão também os preços médios de referência entre 29 de junho e 5 de julho, embora os valores finais possam variar consoante a marca, a localização do posto de abastecimento e a respetiva política comercial.

Importa recordar que, na semana em curso, os combustíveis registaram uma das maiores descidas dos últimos meses, com o gasóleo a baixar cerca de 12 cêntimos por litro e a gasolina seis cêntimos.

A previsão agora conhecida baseia-se na evolução das cotações internacionais do petróleo e dos combustíveis refinados até ao fecho dos mercados. Assim, eventuais oscilações registadas durante esta sexta-feira poderão ainda traduzir-se em pequenos ajustes aos preços previstos para segunda-feira.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Conflito no Médio Oriente continua a influenciar os mercados

Apesar da estabilização esperada nos preços, os mercados energéticos continuam atentos à evolução do conflito no Médio Oriente, que tem aumentado a volatilidade das cotações internacionais do petróleo.

As tensões na região, nomeadamente em torno do Estreito de Ormuz — uma das principais rotas mundiais para o transporte de petróleo e gás natural —, têm gerado preocupações sobre o abastecimento global. Embora o tráfego marítimo tenha sofrido perturbações e existam ameaças ao transporte de crude, o estreito continua operacional.

Para responder a eventuais aumentos expressivos dos combustíveis, o Governo comprometeu-se a aplicar uma redução extraordinária e temporária do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) sempre que se verifique uma subida superior a 10 cêntimos por litro. Este mecanismo tem efeito cumulativo enquanto persistirem aumentos significativos dos preços.

Segundo uma estimativa do Conselho das Finanças Públicas, este desconto extraordinário no ISP poderá representar uma perda de receita fiscal de cerca de 777 milhões de euros para o Estado.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Além da redução do imposto, o Executivo anunciou também a possibilidade de libertar até 10% das reservas estratégicas nacionais de combustíveis, em articulação com os restantes países da Agência Internacional da Energia, caso as condições dos mercados internacionais o justifiquem.

Temas

Combustíveis
Preços
DGEG
Médio Oriente
Petróleo

Leia também

Onda de calor leva consumo de eletricidade a máximos históricos de verão em Portugal

A onda de calor fez disparar o consumo de eletricidade em Portugal para novos máximos históricos de verão. Segundo a REN, foram batidos recordes tanto no consumo diário como na procura instantânea, refletindo o impacto das temperaturas elevadas
Onda de calor leva consumo de eletricidade a máximos históricos de verão em Portugal

Portugal e Espanha pedem mais financiamento da UE para energia e querem acelerar interligações elétricas com França

Portugal e Espanha defenderam um reforço do orçamento europeu para a energia e apelaram à aceleração das interligações elétricas com França. A ministra do Ambiente e Energia anunciou ainda que o Governo vai estudar uma ligação elétrica a Marrocos para reforçar a segurança do abastecimento
Portugal e Espanha pedem mais financiamento da UE para energia e querem acelerar interligações elétricas com França

Taxa turística na Nazaré entra em vigor a 1 de setembro. Saiba quem fica isento

A Câmara da Nazaré vai começar a cobrar uma taxa turística de um euro por noite a partir de 1 de setembro. A medida aplica-se à generalidade dos alojamentos turísticos e surge para ajudar a suportar os custos do impacto do turismo nas infraestruturas e serviços municipais
Taxa turística na Nazaré entra em vigor a 1 de setembro. Saiba quem fica isento

Mais vistos

Destaques