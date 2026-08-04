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Preço do petróleo afunda com perspetiva de reabertura do estreito de Ormuz

O barril de Brent caiu após os EUA revelarem otimismo num acordo rápido, que poderá ser alcançado até quarta-feira. Apesar de Teerão negar conversações diretas com Washington e manter o diálogo apenas com Omã, o mercado reagiu em baixa à possível normalização
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Preço do petróleo afunda com perspetiva de reabertura do estreito de Ormuz
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Os preços do petróleo caíram esta terça-feira mais de 4%, com o barril de Brent a negociar perto dos 80 dólares, após os Estados Unidos terem manifestado esperança num acordo rápido para reabrir o estreito de Ormuz.

Ao início da tarde, o preço do barril de Brent, referência na Europa, para entrega em outubro, registava uma queda de 4,25%, para 80,21 dólares.

O equivalente norte-americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega em setembro, recuava 4,75%, para 76,52 dólares.

A queda nos preços do petróleo ocorreu depois de os Estados Unidos terem manifestado a esperança de que se chegue rapidamente a um acordo para reabrir o estreito de Ormuz.

O secretário do Tesouro norte-americano admitiu hoje que um acordo para reabrir o estreito de Ormuz poderá ser alcançado até quarta-feira, embora Teerão negue estar em negociações diretas com Washington.

"Estamos em negociações com os iranianos e penso que há uma possibilidade de chegarmos hoje ou amanhã a um acordo com vista à reabertura do estreito e à normalização da situação", disse Scott Bessent numa entrevista à estação CNBC.

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Quando questionado sobre eventuais taxas do Irão pelo estreito, Scott Bessent respondeu que julga que a passagem ocorrerá em condições de "liberdade de circulação".

A situação continua tensa no estreito de Ormuz, onde um navio foi novamente atingido durante a noite, apesar do otimismo demonstrado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, que garante que as negociações com o Irão estão a avançar e que esta rota marítima estratégica poderá reabrir já hoje.

O Irão negou a existência de qualquer diálogo com os Estados Unidos, mas admitiu novas conversações com Omã.

"Não estamos a negociar com os Estados Unidos neste momento. Estamos a negociar com Omã para garantir a passagem pelo estreito de Ormuz", disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmail Baghai, na segunda-feira, durante a conferência de imprensa semanal.

 

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