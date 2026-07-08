Café dispara e regista maior subida diária do século. Condições climáticas voltam a agitar os mercados

As chuvas no Brasil e a "seca precoce" no Vietname estão entre os principais fatores que explicam a subida dos preços.

O mercado internacional do café viveu uma das sessões mais voláteis com o preço da matéria-prima a registar a maior subida diária desde o início do século. O movimento foi impulsionado pela crescente preocupação em torno da capacidade de produção dos principais países exportadores e pela incerteza quanto à evolução das condições climáticas nas próximas semanas.

Os contratos de futuros do café arábica, negociados em Nova Iorque, fecharam a última sessão com uma valorização de cerca de 15%, depois de, durante o dia, terem chegado a ultrapassar os 17%. Segundo uma análise da corretora XTB, citada pelo Jornal Económico, trata-se da maior subida diária registada desde 2000.

Produção enfrenta novos desafios

O Brasil, maior produtor mundial de café arábica, continua no centro das atenções dos mercados. As chuvas registadas nas últimas semanas levantaram dúvidas sobre o ritmo da colheita e sobre a evolução da produção, numa altura em que o mercado permanece particularmente sensível a qualquer sinal de quebra na oferta.

Além do Brasil, também outros grandes produtores enfrentam desafios. No Vietname, líder mundial na produção de café robusta, persistem dificuldades também associadas às condições climáticas, devido a uma "seca precoce", e ao aumento dos custos de produção, fatores que continuam a limitar a disponibilidade da matéria-prima no mercado internacional.

O clima

As alterações climáticas são um dos principais fatores de risco para a indústria do café. A possibilidade de um fenómeno El Niño mais intenso voltar a afetar algumas das principais regiões produtoras mantém os mercados em alerta, sobretudo numa fase decisiva para o desenvolvimento das próximas colheitas.

O impacto pode chegar aos consumidores

Embora as oscilações verificadas nos mercados internacionais não tenham efeitos imediatos no preço pago pelos consumidores, uma valorização prolongada da matéria-prima tende a refletir-se ao longo da cadeia de abastecimento.

O aumento do preço do café pode continuar até ao final do ano.