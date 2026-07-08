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Café dispara e regista maior subida diária do século. Condições climáticas voltam a agitar os mercados

As chuvas no Brasil e a "seca precoce" no Vietname estão entre os principais fatores que explicam a subida dos preços.
Redação
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Café dispara e regista maior subida diária do século. Condições climáticas voltam a agitar os mercados
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O mercado internacional do café viveu uma das sessões mais voláteis com o preço da matéria-prima a registar a maior subida diária desde o início do século. O movimento foi impulsionado pela crescente preocupação em torno da capacidade de produção dos principais países exportadores e pela incerteza quanto à evolução das condições climáticas nas próximas semanas.

Os contratos de futuros do café arábica, negociados em Nova Iorque, fecharam a última sessão com uma valorização de cerca de 15%, depois de, durante o dia, terem chegado a ultrapassar os 17%. Segundo uma análise da corretora XTB, citada pelo Jornal Económico, trata-se da maior subida diária registada desde 2000.

Produção enfrenta novos desafios

O Brasil, maior produtor mundial de café arábica, continua no centro das atenções dos mercados. As chuvas registadas nas últimas semanas levantaram dúvidas sobre o ritmo da colheita e sobre a evolução da produção, numa altura em que o mercado permanece particularmente sensível a qualquer sinal de quebra na oferta.

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Além do Brasil, também outros grandes produtores enfrentam desafios. No Vietname, líder mundial na produção de café robusta, persistem dificuldades também associadas às condições climáticas, devido a uma "seca precoce", e ao aumento dos custos de produção, fatores que continuam a limitar a disponibilidade da matéria-prima no mercado internacional.

O clima

As alterações climáticas são um dos principais fatores de risco para a indústria do café. A possibilidade de um fenómeno El Niño mais intenso voltar a afetar algumas das principais regiões produtoras mantém os mercados em alerta, sobretudo numa fase decisiva para o desenvolvimento das próximas colheitas.

O impacto pode chegar aos consumidores

Embora as oscilações verificadas nos mercados internacionais não tenham efeitos imediatos no preço pago pelos consumidores, uma valorização prolongada da matéria-prima tende a refletir-se ao longo da cadeia de abastecimento.

O aumento do preço do café pode continuar até ao final do ano.

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