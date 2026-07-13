segunda-feira, 13 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Preço da eletricidade atinge máximo dos últimos quatro meses. Julho pode ser o mais caro desde o apagão ibérico

Na altura do apagão, a Península Ibérica reforçou os mecanismos de segurança da rede elétrica, o que trouxe custos associados.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Preço da eletricidade atinge máximo dos últimos quatro meses. Julho pode ser o mais caro desde o apagão ibérico

Mistério resolvido: Descoberto o que estava por trás do mal-estar que afetou mais de 120 pessoas nas Caldas da Rainha

Relacionados

Combustíveis. Descida do petróleo não chega para explicar preços

Economista explica a polémica em torno dos preços dos combustíveis de que tanto se fala
Combustíveis. Descida do petróleo não chega para explicar preços

Café dispara e regista maior subida diária do século. Condições climáticas voltam a agitar os mercados

As chuvas no Brasil e a "seca precoce" no Vietname estão entre os principais fatores que explicam a subida dos preços.
Café dispara e regista maior subida diária do século. Condições climáticas voltam a agitar os mercados

ERS alerta para concentração dos hospitais privados: 82% dos portugueses vivem em zonas com pouca concorrência

A Entidade Reguladora da Saúde alerta que a maioria dos portugueses vive em regiões onde a oferta hospitalar privada está fortemente concentrada em poucos operadores. O regulador identifica situações de monopólio e duopólio em várias zonas do país e avisa que a redução da concorrência pode traduzir-se em preços mais elevados, menor qualidade dos cuidados e menos liberdade de escolha para os utentes
ERS alerta para concentração dos hospitais privados: 82% dos portugueses vivem em zonas com pouca concorrência

A tendência dos preços da eletricidade está a apontar para uma subida nos próximos meses: esta semana, já atingiram o valor mais elevado dos últimos quatro meses no mercado ibérico.

Os valores utilizados para o cálculo da análise do jornal Expresso são os praticados pelo Operador do Mercado Ibérico de Eletricidade (OMIE), a entidade que gere e organiza o mercado diário e intradiário de eletricidade em Portugal e Espanha.

Esta segunda-feira, o preço da eletricidade ultrapassa os 200 euros por megawatt/hora.

Posto isto, prevê-se que o mês de julho possa ser o mais caro desde o apagão ibérico de abril do ano passado. Nessa altura, a Península Ibérica reforçou os mecanismos de segurança da rede elétrica, o que trouxe custos associados.

Quais os motivos desta subida?

A análise do jornal Expresso indica a falta de vento como a principal explicação, uma vez que impacta diretamente a produção eólica. Para a substituir, recorre-se mais às centrais de gás, que produzem eletricidade a um custo superior. 

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O impacto não vai chegar a todos da mesma forma

Se tiver um contrato com preço fixo, esse manter-se-á até à data da renovação, mesmo que o preço no mercado sofra alterações. Apenas os clientes com tarifas indexadas ao mercado irão sentir as oscilações.

Temas

Eletricidade
Preço eletricidade
Operador do Mercado Ibérico de Eletricidade

Leia também

Automóvel: terramoto na VW deixa indústria em sobressalto

A Volkswagen poderá cortar até 100 mil postos de trabalho, num sinal da crise que atinge a indústria automóvel europeia. Portugal escapa, para já, mas pode ter impacto no setor de componentes.
Automóvel: terramoto na VW deixa indústria em sobressalto

Preço da eletricidade atinge máximo dos últimos quatro meses. Julho pode ser o mais caro desde o apagão ibérico

Na altura do apagão, a Península Ibérica reforçou os mecanismos de segurança da rede elétrica, o que trouxe custos associados.
Preço da eletricidade atinge máximo dos últimos quatro meses. Julho pode ser o mais caro desde o apagão ibérico

Já são conhecidas datas de pagamento do IUC

No próximo ano há um período transitório, mas a partir de 2028, vigora o formato definitivo com um calendário diferente.
Já são conhecidas datas de pagamento do IUC

Mais vistos

Destaques