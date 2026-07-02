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Portugal lidera subida do preço das casas na União Europeia com aumento recorde de 17,8%

Portugal voltou a destacar-se no mercado imobiliário europeu ao registar a maior subida anual dos preços das casas na União Europeia. Os dados do Eurostat mostram um aumento de 17,8% no primeiro trimestre de 2026, muito acima da média europeia
Redação
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Portugal lidera subida do preço das casas na União Europeia com aumento recorde de 17,8%

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Portugal foi o Estado-membro da União Europeia (UE) onde o preço das casas mais aumentou no primeiro trimestre de 2026, registando uma subida homóloga de 17,8%, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat.

O crescimento coloca Portugal no topo da lista dos países europeus com maior valorização do mercado imobiliário, superando a Bulgária (14,8%) e a Eslováquia (14,4%), que ocupam a segunda e terceira posições, respetivamente.

Na comparação com o primeiro trimestre de 2025, os preços das habitações aumentaram 4,7% na zona euro e 5,1% no conjunto da União Europeia, valores bastante inferiores ao registado em Portugal.

Entre os Estados-membros para os quais existem dados disponíveis, apenas a Finlândia registou uma descida homóloga dos preços da habitação, com uma quebra de 2%.

Portugal também entre os maiores aumentos em cadeia

Face ao trimestre anterior, Portugal voltou a destacar-se ao apresentar a segunda maior subida dos preços das casas da União Europeia, com um aumento de 3,8%.

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Apenas a Bulgária registou uma valorização superior, de 6,2%, enquanto a Eslováquia ocupou o terceiro lugar, com um crescimento trimestral de 3,6%.

No conjunto da União Europeia, os preços da habitação diminuíram em apenas quatro Estados-membros durante o primeiro trimestre do ano.

As maiores quedas foram registadas na Bélgica e na Finlândia, ambas com uma redução de 0,8%, seguindo-se França, com uma descida de 0,6%, e a Hungria, onde os preços recuaram 0,5%.

Os dados do Eurostat confirmam, assim, que Portugal continua a destacar-se como um dos mercados imobiliários mais dinâmicos da Europa, mantendo um ritmo de valorização muito superior à média da zona euro e da União Europeia.

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