sexta-feira, 07 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

PIB da União Europeia cresce 1,5% com Portugal a valer 1,6%

O PIB da UE aumentou 1,5% em 2025, atingindo os 18,8 biliões de euros. Segundo o Eurostat, a Alemanha lidera com uma quota de 23,8% do total europeu, enquanto Portugal representa 1,6% da economia do bloco e figura entre os poucos países que registaram um excedente orçamental
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
PIB da União Europeia cresce 1,5% com Portugal a valer 1,6%

MAI adjudica 4,5 M a grupo bracarense DST com ligações a empreiteiro de Barcelos

Relacionados

Dívida pública sobe para 92,9% do PIB no segundo trimestre, mas Governo mantém meta para 2026

A dívida pública portuguesa aumentou para 92,9% do PIB no segundo trimestre, segundo o Banco de Portugal. O Governo atribui a subida à acumulação temporária de depósitos para amortizações e mantém a previsão de reduzir o rácio para 87,5% até ao final de 2026
Dívida pública sobe para 92,9% do PIB no segundo trimestre, mas Governo mantém meta para 2026

Economia portuguesa acelera: PIB cresce 2,5% no segundo trimestre e supera previsões dos analistas

A economia portuguesa voltou a ganhar ritmo entre abril e junho. O PIB cresceu 2,5% em termos homólogos e 0,8% face ao trimestre anterior, superando as previsões dos analistas e colocando Portugal entre os países da União Europeia com melhor desempenho económico
Economia portuguesa acelera: PIB cresce 2,5% no segundo trimestre e supera previsões dos analistas

Economia. Crescimento só com novo contrato social

Governo reconhece que a economia está a crescer menos do que o previsto, mas responsabiliza fatores externos. CIP admite que só reformas estruturais podem mudar o rumo do crescimento.
Economia. Crescimento só com novo contrato social

O PIB da União Europeia aumentou 1,5% em termos reais em 2025, para 18,8 biliões de euros, destacando-se a Alemanha com uma quota de 23,8%, enquanto Portugal respondeu por 1,6%, revelou esta quinta-feira o Eurostat.

De acordo com a última edição do relatório “Dados fundamentais sobre a Europa”, divulgada pelo serviço de estatística da União Europeia (UE), no ano passado a Alemanha tinha a maior economia entre os países da União, com um Produto Interno Bruto (PIB) de 4,5 biliões de euros ou 23,8% do total da UE, seguida pela França (15,8%) e pela Itália (12,0%).

No outro extremo da escala, Malta (0,1%) tinha a menor economia da UE, atrás do Chipre, da Estónia e da Letónia (todos com 0,2 %).

Já Portugal respondia por 1,6% do PIB da União.

Analisando a variação real do PIB, que traduz a taxa de variação da produção económica após eliminados os efeitos das variações de preços (inflação ou deflação), o Eurostat indica que, entre 2015 e 2019, a UE registou taxas de crescimento anuais na ordem dos 1,9% a 2,8%.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“Em 2020, a economia foi fortemente afetada pela pandemia da covid-19 e pelas restrições a ela associadas”, nota, motivando uma quebra de 5,6% do PIB. Posteriormente, este indicador recuperou, registando um aumento de 6,4% em 2021 e de 3,5% em 2022.

Em 2023, 2024 e 2025 a evolução foi “mais modesta”, situando-se em 0,4%, 1,0% e 1,5%, respetivamente.

No que se refere ao PIB por habitante, que permite comparar o ‘output’ de economias de diferentes dimensões, aumentou de 39.960 euros em 2024 para 41.620 euros em 2025 na UE.

Já considerando o nível de vida em cada país da União, medido em paridade de poder de compra e face a uma média da União definida como 100, os valores mais elevados em 2025 registaram-se no Luxemburgo e na Irlanda, onde o PIB por habitante foi, respetivamente, 238,7% e 237,3% da média da UE, ou seja, 2,4 vezes superior.

Em contrapartida, o PIB por habitante na Bulgária e na Grécia situava-se pouco acima de dois terços (68,1% e 68,4%, respetivamente) da média da UE.

O relatório do Eurostat aponta ainda que, após ter diminuído em 2024, o défice das administrações públicas em toda a UE se manteve estável em 2025, ano em que se situou em 3,1 % do PIB.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

No ano passado, cinco países da União registaram um excedente orçamental – com destaque para o Chipre (3,4% do PIB) e a Dinamarca (2,9%), enquanto a Irlanda, Grécia e Portugal apresentaram excedentes mais reduzidos.

Já os maiores défices registaram-se na Roménia (7,9% do PIB), Polónia (7,3%), Bélgica (5,2%) e França (5,1%), enquanto a Hungria, Eslováquia, Áustria, Bulgária, Finlândia e Itália também registaram défices superiores a 3,0% do PIB e a Croácia um défice de 3,0%.

Em 2025, a dívida bruta consolidada na UE situou-se em 81,7% do PIB, um aumento de 1,0 pontos percentuais em relação a 2024, mas 7,8 pontos percentuais abaixo do pico de 89,5% atingido em 2020 e que refletiu o impacto do início da crise pandémica.

O nível mais elevado deste indicador registou-se na Grécia, onde a dívida consolidada se situou em 146,1% do PIB, tendo a Itália, França, Bélgica, Espanha, Portugal e Finlândia sido os únicos outros países da UE a registar um rácio superior à média da União, enquanto mais cinco países apresentaram um rácio superior a 60,0%.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

No outro extremo, o rácio mais baixo registou-se na Estónia (24,1%).

De acordo com os dados do Eurostat, na maioria dos países da UE, a dívida em relação ao PIB aumentou entre 2024 e 2025, tendo este rácio registado o maior aumento na Bulgária, Finlândia (ambas com um aumento de 6,1 pontos percentuais) e Polónia (com um aumento de 4,9 pontos percentuais).

Já em oito outros países, a dívida em percentagem do PIB diminuiu em 2025, com a Grécia a responder pela maior redução, de 8,1 pontos percentuais.

Temas

União Europeia
PIB
Eurostat
Portugal
Alemanha

Leia também

Publicar uma vaga já não chega. O novo portal de emprego BizPliz! quer ajudar empresas a chegar a quem está disponível para trabalhar

O novo portal de emprego aposta em recomendações de perfis, para que a procura não fique dependente apenas das candidaturas que chegam.
Publicar uma vaga já não chega. O novo portal de emprego BizPliz! quer ajudar empresas a chegar a quem está disponível para trabalhar

Cerveja gera quase 37 euros em receita fiscal por cada euro arrecadado diretamente pelo setor

O setor cervejeiro gerou 36,86 euros de receita fiscal total por cada euro diretamente associado à sua atividade em 2024. As vendas cresceram 1,67% no primeiro semestre de 2026, impulsionadas pela cerveja sem álcool
Cerveja gera quase 37 euros em receita fiscal por cada euro arrecadado diretamente pelo setor

Há boas notícias para quem vai abastecer: preços dos combustíveis podem dar um alívio já na próxima semana

As previsões apontam para uma das maiores descidas dos últimos meses, embora os valores finais ainda dependam da evolução dos mercados internacionais e de eventuais alterações fiscais.
Há boas notícias para quem vai abastecer: preços dos combustíveis podem dar um alívio já na próxima semana

Mais vistos

Destaques