Petição pelo fim do sistema Volta já tem mais de 37 mil assinaturas

A petição que pede o fim do sistema de depósito e reembolso deu entrada no Parlamento em agosto e aguarda decisão sobre a admissibilidade. Os signatários pedem a suspensão do modelo, que acusam de transferir custos para os consumidores e de falhar os objetivos ambientais, e uma auditoria independente ao sistema

A petição que exige o fim do sistema de depósito e reembolso Volta já ultrapassou as 37 mil assinaturas, segundo os dados disponíveis no site Petição Pública.

O documento, que deu entrada na Assembleia da República a 15 de agosto, aguarda agora "deliberação sobre a sua admissibilidade". Quatro dias depois de ser apresentada, a petição baixou à Comissão de Ambiente e Energia.

Quando chegou ao Parlamento, contava com 34.211 assinaturas. Desde então, mais quase três mil pessoas aderiram à iniciativa.

O número atual está muito acima das 7.500 assinaturas necessárias para que uma petição possa ser discutida em plenário.

Petição acusa sistema de penalizar consumidores

Intitulada "Pelo Fim do Sistema 'Volta' e pela Criação de um Modelo Justo de Gestão de Embalagens", a iniciativa tem como primeiro signatário João Pontes.

Os signatários defendem a "suspensão imediata do sistema de depósito e reembolso Volta" e a sua substituição por um modelo que consideram mais transparente, justo e ambientalmente eficaz.

A petição acusa o atual sistema de transferir custos das empresas para os consumidores, que ficam também, segundo os promotores, responsabilizados por falhas que não controlam.

Os autores apontam ainda "falta de transparência sobre quem lucra com o sistema" e questionam o cumprimento dos objetivos ambientais anunciados.

Para os signatários, um sistema de gestão de embalagens deve reduzir resíduos, aumentar a reciclagem, promover a responsabilidade dos produtores e ser acessível e justo.

Na sua perspetiva, o Volta não cumpre esses objetivos e acaba por criar "barreiras, custos e injustiças".

O que é o sistema Volta?

O Sistema Volta entrou em funcionamento em abril e aplica um depósito de 10 cêntimos por embalagem no momento da compra.

O valor pode depois ser recuperado pelo consumidor quando devolve a embalagem num dos pontos Volta disponíveis em Portugal continental e nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

O sistema abrange garrafas e latas de uso único, de plástico, metal e alumínio, com capacidade inferior a três litros.

A devolução das embalagens permite, assim, recuperar o valor do depósito pago inicialmente.

Petição pede auditoria independente

Além da suspensão imediata do sistema nos moldes atuais, os promotores da petição exigem uma auditoria independente ao modelo financeiro, operacional e ambiental da SDR Portugal.

A SDR Portugal é a associação responsável pela gestão do Sistema de Depósito e Reembolso (SDR) e reúne mais de duas dezenas de empresas da indústria e do retalho de bebidas.

A petição esclarece que não está associada a qualquer organização ou partido político, apresentando-se como uma iniciativa "de cidadãos para cidadãos".

Governo reconhece problemas na implementação

As críticas surgem depois de a ministra do Ambiente ter reconhecido problemas na implementação do Sistema Volta.

No passado dia 1, Maria da Graça Carvalho admitiu que tinham sido identificadas situações problemáticas, incluindo a deposição de embalagens na via pública.

A governante garantiu que os casos estavam a ser analisados e resolvidos individualmente.

Maria da Graça Carvalho defendeu que o sistema faz parte de uma política europeia que será obrigatória nos países da União Europeia e recordou que Portugal foi o 18.º país a implementá-lo.

A ministra reconheceu que, tal como aconteceu noutros países, a entrada em funcionamento provocou "perturbações" e classificou o sistema como complexo, mas considerou-o útil para aumentar a reutilização e reciclagem de garrafas de plástico e latas.

Festivais e recolha de embalagens entre os problemas

Entre os primeiros problemas identificados estiveram situações relacionadas com grandes eventos e festivais, que, segundo a ministra, entretanto foram resolvidas.

Outro desafio passa por evitar que pessoas procurem embalagens em contentores de lixo para obter o respetivo reembolso.

A governante defendeu, por isso, um reforço da fiscalização e uma maior participação dos municípios, nomeadamente na escolha dos locais para instalação das máquinas de recolha e no acompanhamento do funcionamento do sistema.

"Estamos num processo de transição, esperamos resolver todos os problemas", afirmou Maria da Graça Carvalho.

Enquanto a petição aguarda a decisão sobre a sua admissibilidade, o número de assinaturas continua a aumentar e já ultrapassou largamente o limiar necessário para uma eventual discussão em plenário.