Pensões: uma discussão que não gera consenso

Pela sua complexidade e pelo impacto que tem na vida dos cidadãos e na sustentabilidade das contas públicas, a Segurança Social e sua necessidade ou não de reforma é um tema que está longe de gerar consenso. Entre a necessidade de garantir a proteção social das gerações atuais e futuras e os desafios financeiros e demográficos que o sistema enfrenta, multiplicam-se as diferentes perspetivas sobre o caminho a seguir.

Se para a ex-ministra das Finanças, Maria Luís Albuquerque, é altura de o sistema português começar a colocar os olhos noutros modelos de Segurança Social, nomeadamente nos nórdicos, em que defende a criação de um fundo de pensões, recorrendo aos exemplos de Dinamarca, Países Baixos e Suécia para alcançar uma melhor sustentabilidade de todo o sistema, para o economista Eugénio Rosa, as alterações que têm sido postas em cima da mesa representariam uma mudança estrutural, ao transferirem para trabalhadores e pensionistas uma parte significativa dos riscos associados ao valor futuro das pensões e ao equilíbrio financeiro dos sistemas.

«O valor da futura pensão passaria a depender, entre outros fatores, da valorização atribuída ao capital nocional, da evolução económica, da esperança média de vida e do divisor atuarial aplicado no momento da reforma», afirma.

Outro dos pontos contestados é o mecanismo automático de reequilíbrio financeiro. De acordo com a análise, quando o sistema entrasse numa situação de desequilíbrio, poderiam ser reduzidas temporariamente a valorização das contas dos trabalhadores e a atualização das pensões em pagamento.

Números não sustentam discursos

Também o economista Ricardo Paes Mamede recorreu aos dados mais recentes da Comissão Europeia e da OCDE para justificar que os números «não sustentam um cenário de catástrofe». E recorda o documento de Bruxelas, que avalia a evolução das despesas relacionadas com o envelhecimento e a sustentabilidade dos sistemas públicos de pensões, prevê que Portugal seja o terceiro país da União Europeia que mais reduzirá a despesa pública com pensões em percentagem do PIB até 2070.

Segundo o relatório europeu, nessa altura, Portugal deverá gastar 10,4% do PIB em pensões, abaixo dos 12,1% registados em 2022 e também abaixo da média da União Europeia, estimada em 12,1% para esse ano. «Os números são relevantes por três razões. Primeiro, não apontam para uma explosão da despesa pública com pensões. Segundo, colocam Portugal numa posição relativamente favorável face à generalidade dos países europeus. Terceiro, sugerem que, em 2070, poderá existir maior margem orçamental para reforçar os apoios sociais aos idosos, caso essa seja uma opção política», revela nas redes sociais.

O economista chama ainda a atenção para o facto de sustentabilidade financeira não dever ser analisada apenas pelo lado da despesa. «Um dos indicadores mais utilizados para esse efeito é a taxa de substituição líquida, que compara o valor líquido da pensão com o salário líquido recebido antes da reforma. E aqui os dados da OCDE também estão longe de sustentar um cenário de empobrecimento generalizado», recordando que, com as regras atualmente em vigor, Portugal apresenta a terceira maior taxa de substituição líquida entre os países da OCDE para um trabalhador com salário médio e uma carreira contributiva completa: 92,7%, contra 63,2% na média da organização.

«Ou seja, um trabalhador com essas características mantém, através da pensão líquida, uma proporção muito elevada do seu rendimento líquido anterior à reforma. Dificilmente este dado pode ser descrito como evidência de uma situação catastrófica», acrescenta.

E não hesita: «Parte do alarmismo em torno da Segurança Social resulta de um erro de perspetiva: olhar para o envelhecimento da população e concluir automaticamente que haverá cada vez menos trabalhadores a financiar cada vez mais pensionistas. A demografia é, naturalmente, um factor fundamental. Mas não é o único. A sustentabilidade do sistema depende também da evolução do emprego, dos salários, da produtividade, da imigração, da participação no mercado de trabalho e das próprias regras da Segurança Social».