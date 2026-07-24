Participe na sondagem e ajude o BCE a escolher as novas notas de euro

O BCE lançou uma sondagem pública para escolher a imagem que vai definir a próxima série de notas de euro. Antes de decidir qual vai substituir o design que conhecemos há mais de duas décadas, a instituição quer ouvir os cidadãos. O inquérito está aberto até 21 de setembro e qualquer pessoa pode votar nos dez modelos finalistas.

O Banco Central Europeu (BCE) revelou esta semana as dez propostas de design finalistas para a próxima série de notas de euro e, ao mesmo tempo, lançou um inquérito público através do qual convida os cidadãos de toda a Europa a pronunciarem-se sobre as opções em cima da mesa. As propostas dividem-se em dois temas centrais, "cultura europeia" e "rios e aves", cada um deles ilustrado através de motivos distintos escolhidos para o efeito.

Um concurso com mais de 1.200 candidaturas

As dez propostas agora conhecidas resultam de um concurso de design promovido a nível da União Europeia. Foram recebidas mais de 1.200 candidaturas de designers gráficos, das quais 25 foram convidadas a desenvolver propostas para um ou ambos os temas. Coube depois a um júri independente, composto por 21 especialistas em áreas como design gráfico, comunicação, neurociência e história, e nomeados por bancos centrais da área do euro, reduzir o leque a apenas dez modelos.

É precisamente esta fase que agora se abre ao público. Na sequência da decisão do Conselho do BCE, qualquer cidadão europeu pode participar num inquérito online sobre as dez propostas selecionadas, disponível até 21 de setembro de 2026. Em paralelo, uma empresa de investigação independente vai conduzir um inquérito idêntico junto de uma amostra representativa de cidadãos da área do euro, cujos resultados serão depois cruzados com os da consulta pública.

"Mais do que um meio de pagamento"

A presidente do BCE, Christine Lagarde, sublinhou o peso simbólico da decisão que está em curso. "As notas de euro são mais do que um meio de pagamento, são uma das expressões mais tangíveis da Europa", afirmou, citada no comunicado oficial do BCE. "Através de designs que combinam beleza e significado, vão reforçar a nossa identidade comum."

Decisão final prevista para o final do ano

O BCE vai publicar um relatório com os resultados de ambos os inquéritos assim que o conceito final for escolhido. Segundo a instituição, o contributo do público é um elemento central da abordagem inclusiva do Eurosistema, que pretende garantir que as opiniões dos cidadãos de toda a Europa são tidas em conta.

O Conselho do BCE deverá tomar a decisão final sobre o design das novas notas por volta do final do ano, com base numa combinação de fatores que incluem as conclusões do júri do concurso, uma avaliação técnica e os resultados dos dois inquéritos. O modelo escolhido segue depois para novas fases de desenvolvimento e testes antes de entrar em produção, com as novas notas a chegar à circulação apenas nos anos seguintes. As notas da série atual mantêm o seu valor e continuarão a circular a par das novas.

Trata-se do primeiro redesenho completo das notas de euro desde a sua entrada em circulação, em 2002.

Segurança e acessibilidade em foco

Segundo Piero Cipollone, membro da Comissão Executiva do BCE, o processo insere-se num esforço de longo prazo do Eurosistema para garantir que o dinheiro físico continua a ser um meio de pagamento seguro, eficiente e próximo dos cidadãos, preservando o acesso ao dinheiro público e a liberdade de escolha na forma de pagar.

A emissão periódica de novas séries de notas permite ainda tirar partido dos avanços tecnológicos para reforçar a proteção contra a contrafação. As novas notas vão incorporar caraterísticas de segurança novas e melhoradas, pensadas também para facilitar a autenticação por parte de pessoas com deficiência visual.