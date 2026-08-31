OE2026: Receita fiscal do Estado sobe 3,8% para 36.953 ME até julho

Nos impostos diretos, houve um aumento da receita em 2,4% devido, sobretudo, ao aumento da receita líquida do IRS.

O Estado arrecadou 36.953 milhões de euros em impostos até julho, mais 3,8% relativamente aos primeiros sete meses de 2025, foi hoje anunciado.

“Em julho de 2026, a receita fiscal acumulada do subsetor Estado totalizou 36.952,8 milhões de euros, representando um acréscimo de 1.365,4 milhões de euros (3,8%) face ao período homólogo”, lê-se na síntese de execução orçamental, hoje divulgada pela Entidade Orçamental (antiga DGO-Direção-Geral do Orçamento).

Nos impostos diretos, houve um aumento da receita em 2,4% devido, sobretudo, ao aumento da receita líquida do IRS – Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares em 561,3 milhões de euros (5,9%), mesmo com a subida dos reembolsos em 11,6%.

Em sentido contrário, a receita líquida do IRC – Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas cedeu 133,5 milhões de euros ou 2,1%.