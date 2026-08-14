sexta-feira, 14 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

O alívio na bomba fica mais longe: combustíveis voltam a subir

As previsões apontam para aumentos expressivos tanto no gasóleo como na gasolina, embora o valor final ainda possa sofrer alterações.
SOL/Lusa
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
O alívio na bomba fica mais longe: combustíveis voltam a subir

Foram 20 horas de investigação até a polícia australiana descobrir que o “corpo” encontrado dentro de uma mala era... uma boneca

Relacionados

Combustíveis: alívio nos preços pode ser temporário

Preços desceram muito nas bombas na semana passada, mas cotações internacionais já subiram de novo.
Combustíveis: alívio nos preços pode ser temporário

Guerras e El Niño vão fazer subir preços dos alimentos até ao final do ano

A FAO alerta que o mundo está à beira de uma nova vaga de inflação alimentar. A combinação das guerras no Médio Oriente e na Ucrânia, da subida dos custos da energia e dos fertilizantes e do impacto do El Niño deverá fazer disparar os preços dos alimentos até ao final de 2026
Guerras e El Niño vão fazer subir preços dos alimentos até ao final do ano

Mercado automóvel trava em 2026, mas carros elétricos devem crescer 10%, prevê Agência Internacional da Energia

As vendas mundiais de automóveis caíram 5% no primeiro semestre, pressionadas pela quebra na China e nos Estados Unidos. Apesar disso, a Agência Internacional da Energia prevê que os veículos elétricos terminem o ano com um crescimento de 10% e uma quota recorde de 29%
Mercado automóvel trava em 2026, mas carros elétricos devem crescer 10%, prevê Agência Internacional da Energia

O gasóleo deverá aumentar entre oito e dez cêntimos e a gasolina entre 8,5 e nove cêntimos por litro na próxima semana, segundo estimativas da ANAREC e do Automóvel Club de Portugal (ACP).

A estimativa da ANAREC para a próxima semana aponta para uma subida de oito cêntimos para o gasóleo e de 8,5 cêntimos por litro para a gasolina, enquanto o Automóvel Club de Portugal (ACP) aponta para subidas de 10 e nove cêntimos, respetivamente.

Tendo por base o preço médio do litro da gasolina e do gasóleo na quinta-feira apurado pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio do gasóleo simples deverá, assim, subir para 2,047 euros a 2,067 euros por litro, enquanto o da gasolina simples 95 deverá atingir 1,970 euros a 1,975 euros por litro.

A média final só ficará fechada ao final do dia, podendo ainda registar alterações em função da evolução das cotações internacionais do petróleo, e o custo final na bomba poderá variar conforme o posto de abastecimento, a marca e a localização.

A atualização do desconto do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) também poderá alterar os valores previstos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O Governo comprometeu-se a aplicar uma redução extraordinária e temporária no ISP, sempre que se verifique um aumento do preço dos combustíveis superior a 10 cêntimos, para mitigar a escalada de preços.

Entretanto, a ERSE divulgou na quinta-feira à noite uma análise à evolução do preço dos combustíveis, feita a pedido da ministra do Ambiente e Energia, tendo concluído que as gasolineiras em Portugal não tiraram benefícios abusivos da evolução dos preços destes produtos, resultando o diferencial de preços com Espanha, sobretudo, da fiscalidade.

“O estudo não encontrou evidência de um aproveitamento por parte dos operadores”, indicou o regulador, que defende, assim, não existirem “fundamentos que justifiquem a fixação de margens máximas na comercialização de combustíveis”.

Na análise, a ERSE recomenda ao Governo que reforce a transparência e a supervisão no mercado dos combustíveis, mas rejeita que haja motivos para intervir administrativamente nos preços praticados.

Os preços dos combustíveis continuam a ser impactados pela guerra no Irão, a tensão geopolítica no Médio Oriente e o consequente fecho do estreito de Ormuz, por onde passa 20% do comércio de petróleo e gás natural.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O preço do petróleo Brent, a referência na Europa, estava esta manhã a subir 1,50% para 88,34 dólares por barril, enquanto o crude West Texas Intermediate (WTI), a referência nos EUA, subia 2,02% para 82,89 dólares por barril, depois de os Estados Unidos terem anunciado que vão tomar medidas económicas sem precedentes contra o Irão.

Temas

Combustíveis
Gasóleo
Gasolina
Preços dos combustíveis
Automóvel Club de Portugal

Leia também

O alívio na bomba fica mais longe: combustíveis voltam a subir

As previsões apontam para aumentos expressivos tanto no gasóleo como na gasolina, embora o valor final ainda possa sofrer alterações.
O alívio na bomba fica mais longe: combustíveis voltam a subir

Combustíveis: alívio nos preços pode ser temporário

Preços desceram muito nas bombas na semana passada, mas cotações internacionais já subiram de novo.
Combustíveis: alívio nos preços pode ser temporário

Há mais municípios a cobrar taxa turística, setor pede regras

O número de municípios a cobrar taxa turística mais do que quadruplicou desde 2022, uma tendência que continua a ganhar expressão em Portugal. AHP defende que a expansão destas taxas exige critérios nacionais e maior transparência na aplicação das receitas.
Há mais municípios a cobrar taxa turística, setor pede regras

Mais vistos

Destaques