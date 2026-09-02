Novos créditos à habitação disparam para máximo histórico de 2.345 milhões

Os novos contratos de empréstimos para a compra de casa aumentaram 166 milhões de euros em julho, atingindo o valor mais elevado de sempre, revelou o Banco de Portugal. A taxa de juro média das novas operações subiu ligeiramente para 2,96%, mantendo-se como a quinta mais baixa da Zona Euro

Os novos contratos de empréstimos para habitação aumentaram 166 milhões de euros em julho, para 2.345 milhões de euros, atingindo o valor mais elevado da série, informou esta quarta-feira o Banco de Portugal (BdP).

No total, os novos contratos de empréstimos a particulares atingiram em julho os 3.320 milhões de euros, mais 195 milhões de euros do que no mês anterior.

Já as renegociações recuaram 124 milhões de euros entre junho e julho, para 519 milhões de euros, tendo-se esta diminuição concentrado nas renegociações de empréstimos para habitação, que caíram 109 milhões de euros.

Globalmente, as novas operações de empréstimos a particulares – que incluem novos contratos e contratos renegociados - somaram 3.839 milhões de euros em julho, mais 70 milhões do que em junho, sobretudo devido às novas operações de empréstimos para habitação.

“Este acréscimo decorreu principalmente das novas operações de empréstimos para habitação, que aumentaram 57 milhões de euros, para 2.836 milhões de euros”, destaca o banco central.

Já os montantes de novas operações das finalidades do consumo e dos outros fins aumentaram nove e cinco milhões de euros, respetivamente, fixando-se em 663 e 340 milhões.

Em julho, a taxa de juro média das novas operações de crédito à habitação aumentou 0,02 pontos percentuais, para 2,96%.

Segundo o BdP, esta subida resultou dos novos contratos e dos contratos renegociados, cujas taxas de juro médias subiram 0,02 pontos percentuais para 2,95% e 2,97%, respetivamente.

Na área do euro, a taxa de juro média das novas operações de empréstimos à habitação subiu 0,04 pontos percentuais, para 3,52%, mantendo Portugal a quinta taxa média baixa entre os países da área do euro.

Nos empréstimos ao consumo, a taxa de juro média das novas operações situou-se em 8,99%, mais 0,20 pontos percentuais do que em junho, enquanto nos empréstimos para outros fins aumentou 0,07 pontos percentuais, para 3,76%.

Quanto ao montante de novas operações de empréstimos concedidos às empresas, totalizou 3.076 milhões de euros em julho, mais 11 milhões do que no mês anterior.

De acordo com o BdP, este aumento resultou do montante de renegociações, que cresceu 120 milhões de euros para 331 milhões.

O banco central detalha que as novas operações de empréstimos até um milhão de euros totalizaram 1.479 milhões de euros, mais 27 milhões do que no mês anterior, enquanto as operações acima de um milhão de euros recuaram 17 milhões de euros, para 1.597 milhões.

A taxa de juro média das novas operações de empréstimos às empresas diminuiu 0,06 pontos percentuais, passando de 4,09% em junho para 4,03% em julho.

Nos novos contratos, que representaram 89% do montante de novas operações, a taxa de juro média caiu 0,02 pontos percentuais, para 4,06%.

Esta variação resultou de uma redução das taxas de juro de empréstimos acima de um milhão de euros (-0,19 pontos percentuais, para 3,86%), parcialmente compensada por um aumento nos empréstimos até um milhão de euros (+0,06 pontos percentuais, para 4,21%).