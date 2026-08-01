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Novo Aeroporto Luís de Camões avança: ANA entrega estudo de impacto ambiental à APA

ANA entrega estudo de 5.000 páginas à Agência Portuguesa do Ambiente e acelera novo Aeroporto Luís de Camões para 2035. Projeto estratégico prevê investimento até 8,9 mil milhões de euros, com obras a começar em 2029 e abertura antecipada face aos prazos previstos
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A ANA | VINCI Airports confirmou à Lusa a entrega à Agência Portuguesa do Ambiente o relatório final do Estudo de Impacte Ambiental do novo aeroporto Luís de Camões.

“A ANA | VINCI Airports confirma que entregou ontem [sexta-feira] à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) o Relatório Final do Estudo de Impacte Ambiental do Novo Aeroporto Luís de Camões, nos termos dos prazos definidos no contrato de concessão”, indicou, em resposta à Lusa.

O estudo tem cerca de 5.000 páginas e foi desenvolvido ao longo de um ano e meio por mais de 60 técnicos, incidindo em temáticas como recursos hídricos, ruído, sistemas ecológicos, qualidade do ar, saúde e socioeconomia.

Para a elaboração do estudo foram realizados trabalhos de campo e consultadas entidades públicas e privadas, como as Câmaras Municipais dos concelhos abrangidos pelo projeto.

“Com a entrega deste estudo fundamental, a ANA demonstra uma vez mais o seu compromisso com Portugal, e dá mais um passo firme na prossecução deste projeto estratégico, essencial para responder às necessidades futuras de capacidade aeroportuária do país”, assinalou.

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O novo Aeroporto Luís de Camões deverá representar um investimento entre 7,9 mil milhões e 8,9 mil milhões de euros, a preços de 2024, segundo o relatório técnico.

A construção deverá começar em 2029 e ficar concluída até 2033.

Após os trabalhos de testes e certificação, a abertura do novo aeroporto está prevista a partir de 2035, antecipando também o prazo anteriormente previsto que apontado para meados de 2037.

A entrega do relatório financeiro está prevista para 17 de janeiro de 2027, devendo a candidatura completa ser apresentada em janeiro de 2028.

A ANA - Aeroportos de Portugal, integrada na VINCI Airports desde 2013, gere os aeroportos de Lisboa, Porto, Faro, Madeira, Porto Santo, Ponta Delgada, Santa Maria, Horta e Flores, bem como o Terminal Civil de Beja.

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