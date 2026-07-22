Novo aeroporto irá custar entre 7,9 mil milhões e 8,9 mil milhões de euros

O novo Aeroporto Luís de Camões terá um custo estimado entre 7,9 e 8,9 mil milhões de euros, a preços de 2024, segundo o relatório técnico apresentado esta quarta-feira pela ANA. A concessionária divulgou também as primeiras imagens preliminares da futura infraestrutura, que será construída no Campo de Tiro de Alcochete e é apontada como um dos maiores projetos aeroportuários atualmente previstos na Europa Ocidental.

Na fase inicial, o aeroporto terá capacidade para receber 56 milhões de passageiros por ano, com possibilidade de expansão para 85 milhões. O projeto contempla duas pistas, 64 portas de embarque, 72 pontes de embarque e um terminal com cerca de 500 mil metros quadrados, concebido com soluções tecnológicas e ambientais que visam alcançar a neutralidade carbónica.

Os passos vão sendo dados. “A ANA entregou a 16 de julho passado, dentro dos prazos precisos, o relatório técnico relativo ao Novo Aeroporto de Lisboa (NAL). A entrega deste relatório constitui uma nova etapa que nos aproxima da abertura em Benavente, mas também administrativamente no concelho do Montijo, do futuro aeroporto internacional de Portugal, Luís de Camões”, revelou o CEO da empresa do grupo Vinci, Thierry Ligonniérè.

Até ao final do mês a concessionária vai entregar à Agência Portuguesa do Ambiente o Estudo de Impacto Ambiental do novo aeroporto e o relatório financeiro, que definirá o modelo de financiamento do projeto, deverá ser entregue em janeiro de 2027.