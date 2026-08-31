Morreu antigo presidente da AEP Ludgero Marques

Empresário e figura de destaque do associativismo empresarial português, Ludgero Marques liderou a AEP durante 23 anos e esteve à frente da fabricante Cifial até 2013. A associação destaca o seu papel na indústria portuguesa e na transformação da própria instituição.

Morreu aos 88 anos Ludgero Marques, empresário e antigo presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP), anunciou esta segunda-feira a própria associação, numa nota de pesar publicada nas redes sociais.

Nascido em Santa Maria da Feira, a 26 de março de 1938, Ângelo Ludgero da Silva Marques formou-se em Engenharia Mecânica pela Universidade do Porto e construiu uma longa carreira ligada à indústria e ao associativismo empresarial.

Foi presidente de várias empresas, destacando-se a Cifial, fabricante de torneiras e produtos de cerâmica, que liderou até 2013.

23 anos à frente da AEP

Ludgero Marques presidiu à associação empresarial entre 1985 e 2008, primeiro enquanto Associação Industrial Portuense e, posteriormente, já como Associação Empresarial de Portugal.

A AEP considera que protagonizou “um dos períodos de maior transformação e afirmação da instituição”.

Além da liderança da AEP, presidiu à Associação dos Industriais Metalúrgicos e Metalomecânicos do Norte e fundou a Associação Portuguesa dos Industriais de Ferragens, entre outros cargos ligados ao setor empresarial.

Na nota de pesar, a AEP descreve-o como “uma das figuras maiores da história do associativismo empresarial e da indústria portuguesa”.

A associação salienta ainda que, enquanto “empresário e dirigente associativo, Ludgero Marques dedicou grande parte da sua vida às suas empresas, à indústria e à defesa dos interesses dos empresários, deixando uma marca profunda nas instituições que liderou”.

Condecorações

Ao longo da vida, Ludgero Marques recebeu várias distinções nacionais e internacionais.

Entre elas estão as condecorações de Comendador da Ordem Civil do Mérito Agrícola e Industrial, Classe do Mérito Industrial, atribuída em 1990, de Comendador da Ordem de Orange-Nassau dos Países Baixos, em 1992, e de Grã-Cruz da Ordem Civil do Mérito Agrícola, Industrial e Comercial, Classe do Mérito Industrial, em 1995.

Em 1999, recebeu ainda o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique.

“A AEP, através dos seus órgãos sociais, associados e colaboradores, apresenta à família e amigos do Senhor Eng. Ludgero Marques as mais sentidas condolências”, lê-se na mensagem da associação.