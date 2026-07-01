Mitsubishi Fuso suspende produção no Tramagal e coloca 267 trabalhadores em lay-off durante julho

A Mitsubishi Fuso suspendeu a produção na fábrica do Tramagal, em Abrantes, e colocou 267 trabalhadores em lay-off durante o mês de julho. A medida surge no âmbito de uma reestruturação da unidade industrial, que também levou ao fim dos contratos de dezenas de trabalhadores temporários e prevê cerca de 40 saídas voluntárias

A Mitsubishi Fuso suspende esta quarta-feira a produção na fábrica do Tramagal, no concelho de Abrantes, colocando 267 trabalhadores em regime de lay-off durante o mês de julho, numa decisão enquadrada pela empresa como uma resposta a uma "crise empresarial temporária" e às profundas transformações que atravessam a indústria automóvel.

Segundo a comunicação enviada aos trabalhadores, a medida contempla a suspensão dos contratos de trabalho e a redução dos períodos normais de trabalho dos colaboradores abrangidos, sendo justificada com a necessidade de reduzir custos e garantir a sustentabilidade económico-financeira da unidade, preservando a sua viabilidade futura e os postos de trabalho.

Além dos trabalhadores abrangidos pelo lay-off, entre 25 e 30 trabalhadores temporários terminaram contrato na terça-feira, deixando de exercer funções na unidade industrial do Tramagal, confirmou fonte sindical à agência Lusa.

Programa de saídas voluntárias continua em vigor

Paralelamente, a empresa mantém aberto um programa de saídas voluntárias, prevendo celebrar até ao final de julho acordos para a saída de cerca de 40 trabalhadores efetivos.

Após a suspensão da atividade durante julho, a fábrica entrará no habitual período de encerramento para férias durante o mês de agosto.

Na comunicação dirigida aos trabalhadores, a administração explica que o recurso ao lay-off resulta das alterações legais e estruturais que afetam o setor automóvel e o próprio grupo empresarial.

Segundo a empresa, esta é uma medida "adequada, necessária e proporcional" para permitir à fábrica ultrapassar o atual período de transição.

Reestruturação reduz produção da Canter a gasóleo

A unidade do Tramagal encontra-se a atravessar um processo de reestruturação relacionado com a evolução da gama de veículos produzidos, o que terá impacto no volume de produção.

No âmbito desta reorganização, a fábrica deixará de produzir para o mercado europeu as versões da Canter a gasóleo até 3.500 quilos, mantendo apenas o fabrico dos modelos de maior dimensão e da versão elétrica eCanter.

A Mitsubishi Fuso explica que esta reorganização decorre da adaptação ao novo modelo europeu de encomendas e distribuição, bem como da evolução do mercado automóvel, marcada pela transição para veículos de zero emissões e pelas novas exigências regulamentares.

Sindicato manifesta preocupação com o futuro da fábrica

O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Centro-Sul e Regiões Autónomas (SITE-CSRA) tem vindo a manifestar preocupação quanto ao futuro da unidade industrial, defendendo que a redução da produção está também relacionada com a reorganização do grupo e com as mudanças em curso na indústria automóvel europeia.

Apesar disso, a empresa garante que a fábrica do Tramagal continua integrada na sua rede industrial internacional e assegura que, nesta fase, não estão previstas novas reduções estruturais para além das medidas agora anunciadas.