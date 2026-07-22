Ministro das Infraestruturas diz que controlo de fronteiras no aeroporto de Lisboa está duas vezes mais rápido

Miguel Pinto Luz afirmou que os tempos de espera no controlo fronteiriço do aeroporto de Lisboa foram reduzidos para metade, depois dos constrangimentos provocados pela implementação do sistema europeu EES. O governante agradeceu publicamente ao ministro da Administração Interna, Luís Neves, e recordou que as filas chegaram a ser um "embaraço nacional". Pinto Luz destacou ainda o crescimento do tráfego aéreo em Portugal e defendeu que o país está a concretizar "os maiores investimentos de sempre" nas infraestruturas aeroportuárias

O ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, afirmou esta quarta-feira que os tempos de espera no controlo fronteiriço do aeroporto de Lisboa foram reduzidos para metade, depois de meses de fortes constrangimentos que chegaram a ser classificados pelo próprio como um "embaraço nacional".

"Hoje, no aeroporto de Lisboa, temos uma redução para metade dos tempos que tínhamos nas fronteiras", afirmou o governante durante a apresentação da estratégia aeroportuária para a região de Lisboa, que decorreu no âmbito da divulgação do relatório técnico para o novo aeroporto de Lisboa.

Pinto Luz aproveitou a ocasião para agradecer publicamente ao ministro da Administração Interna, Luís Neves, atribuindo-lhe parte do mérito pela melhoria registada no aeroporto Humberto Delgado.

"Ao meu colega de Governo Luís Neves, o nosso sincero obrigado. E digo o nosso em nome dos portugueses", afirmou.

O ministro das Infraestruturas garantiu que o reconhecimento não está relacionado com o atual contexto político, mas representa, nas suas palavras, uma questão de justiça perante o trabalho desenvolvido.

Filas no aeroporto chegaram a ser um "embaraço nacional"

Miguel Pinto Luz recordou os longos tempos de espera que se verificaram no controlo fronteiriço do aeroporto de Lisboa e que classificou anteriormente como um "embaraço nacional".

Segundo o governante, a melhoria atual resulta do trabalho conjunto de várias equipas, mas também da liderança e da "capacidade de resolver" demonstradas por Luís Neves.

Os constrangimentos agravaram-se durante a implementação do novo Sistema de Entrada/Saída da União Europeia (EES), que substituiu os carimbos nos passaportes por registos digitais e recolha de dados biométricos.

Em abril, perante o aumento dos tempos de espera, a recolha de dados biométricos chegou a ser temporariamente suspensa nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro.

Para acelerar o processamento dos passageiros, o aeroporto Humberto Delgado passou a dispor de mais postos de controlo manual e portas eletrónicas. A presença policial foi também reforçada.

Aeroporto de Lisboa passou de 20 para 36 milhões de passageiros

O ministro das Infraestruturas destacou ainda o crescimento significativo do tráfego aéreo em Portugal ao longo dos últimos anos.

Segundo Pinto Luz, o aeroporto de Lisboa passou de cerca de 20 milhões de passageiros em 2012 para aproximadamente 36 milhões atualmente, evolução que aumentou a pressão sobre as infraestruturas aeroportuárias e os serviços de controlo fronteiriço.

Também os restantes principais aeroportos nacionais registaram aumentos expressivos no número de passageiros.

O aeroporto do Porto passou de pouco mais de oito milhões para cerca de 17 milhões de passageiros, enquanto Faro duplicou o movimento, de cinco para 10 milhões.

No Funchal, o tráfego cresceu de 2,5 para cinco milhões de passageiros e, em Ponta Delgada, aumentou de 1,5 para três milhões.

Para Miguel Pinto Luz, este crescimento evidencia a necessidade de reforçar e modernizar as infraestruturas aeroportuárias nacionais.

Pinto Luz rejeita acusações de propaganda

Durante a apresentação da estratégia aeroportuária para a região de Lisboa, o ministro rejeitou que a divulgação dos investimentos previstos constitua uma ação de propaganda ou uma tentativa de "branquear" os últimos dois anos.

"É a tentativa de ser ainda mais transparente do que fomos nos dois últimos anos", afirmou.

O governante defendeu que Portugal está atualmente a avançar com "os maiores investimentos de sempre" nas infraestruturas aeroportuárias e que a apresentação pública dos projetos pretende reforçar a transparência sobre o trabalho realizado.

Pinto Luz atribuiu ainda ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, um papel determinante na concretização dos projetos aeroportuários.

O ministro destacou a capacidade do chefe do Governo para "assumir riscos todos os dias" e para "delegar sem complexos, sem medos, sem receios", apontando como objetivo central "um único propósito: Servir melhor os portugueses".