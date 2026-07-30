Metro de Lisboa altera horário da Linha Azul aos fins de semana de agosto. Saiba o que muda

A Linha Azul do Metro de Lisboa vai encerrar mais cedo às sextas-feiras e abrir mais tarde aos sábados e domingos durante o mês de agosto. A alteração deve-se aos testes do novo sistema de sinalização ferroviária e afetará apenas esta linha

A Linha Azul do Metro de Lisboa vai funcionar com um horário reduzido durante os fins de semana de agosto para permitir a realização de ensaios técnicos do novo sistema de sinalização ferroviária. A alteração temporária implica o encerramento à meia-noite nas sextas-feiras e a abertura apenas às 07h30 aos sábados e domingos.

Em comunicado, a transportadora explica que a medida é necessária para prosseguir os testes do sistema CBTC (Communications-Based Train Control), uma tecnologia considerada essencial para a futura modernização da operação da rede.

Habitualmente, o Metro de Lisboa funciona entre as 06h30 e a 01h00, horário que continuará a aplicar-se à Linha Azul nos restantes dias da semana e às restantes linhas durante todo o mês de agosto.

Alteração aproveita menor procura em agosto

Segundo o Metro de Lisboa, o ajustamento foi planeado para coincidir com o período em que se verifica uma redução da procura, especialmente aos fins de semana.

A empresa refere que a alteração permite compatibilizar os ensaios técnicos do novo sistema de sinalização com os trabalhos de manutenção noturna da infraestrutura, procurando minimizar o impacto para os passageiros.

As linhas Amarela, Verde e Vermelha continuarão a funcionar com os horários habituais.

Carris assegura alternativas

Durante os períodos em que a Linha Azul estiver encerrada, os passageiros poderão recorrer a várias carreiras da Carris como alternativa.

O Metro de Lisboa recomenda a utilização das linhas 711, 726, 746, 758, 767 e da carreira noturna 207, aconselhando os utentes a consultar previamente os horários disponíveis.

Novo sistema permitirá mais comboios e maior pontualidade

A instalação do sistema CBTC integra o plano de modernização do Metro de Lisboa lançado em 2020, no âmbito do contrato adjudicado ao agrupamento Stadler Rail Valencia/Siemens Mobility, no valor de 114,5 milhões de euros.

Além da instalação do novo sistema de sinalização, o contrato inclui a aquisição de 14 novas unidades triplas, correspondentes a 42 carruagens.

Segundo a transportadora, o sistema monitoriza permanentemente a posição dos comboios e ajusta automaticamente a velocidade de circulação, permitindo aumentar os níveis de segurança e melhorar a gestão da operação.

Entre as vantagens previstas estão a redução do intervalo entre comboios, o aumento da frequência de circulação, maior capacidade de transporte, reforço da pontualidade e uma melhoria global da fiabilidade do serviço.