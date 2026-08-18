Mercado de trabalho em Portugal é ponto fraco para expatriados. BizPliz ajuda a melhorar

Portugal está entre os melhores países do mundo para expatriados, mas o mercado de trabalho surge como uma das principais fragilidades. Neste cenário, o novo portal BizPliz facilita o encontro entre empresas e trabalhadores, tornando a contratação mais rápida e direcionada

Portugal continua a atrair quem procura qualidade de vida, segurança, clima ameno e um custo de vida considerado competitivo. Mas há uma área em que o país é particularmente penalizado: o mercado de trabalho.

A conclusão surge na edição de 2026 do estudo Expat Insider, da InterNations, que colocou Portugal no oitavo lugar entre 31 países avaliados. Apesar da boa classificação global, o país aparece em último lugar no índice relativo ao mercado de trabalho local, com avaliações particularmente negativas ao nível da segurança laboral, satisfação profissional e perspetivas de carreira.

A perceção é particularmente relevante num contexto em que encontrar emprego e, do outro lado, encontrar trabalhadores com o perfil adequado continuam a ser desafios para empresas e candidatos.

Segundo o estudo, apenas 19% dos expatriados fazem uma avaliação positiva do trabalho em Portugal, enquanto o país ocupa a última posição em matéria de melhoria das perspetivas de carreira.

É neste contexto que surge o BizPliz, um novo portal de emprego que procura aproximar diretamente empresas e trabalhadores, sobretudo em áreas operacionais como restauração, hotelaria, retalho, logística, indústria e construção.

A lógica é simples: publicar uma vaga é apenas o primeiro passo. Depois surge uma questão que pode ser mais difícil de responder: entre as pessoas que viram o anúncio, quem está efetivamente disponível e reúne o perfil procurado pela empresa?

O BizPliz procura responder a esse problema através da informação reunida nos perfis dos trabalhadores. Experiência profissional, área de atividade e disponibilidade são alguns dos elementos utilizados para recomendar candidatos que possam corresponder às necessidades de cada vaga.

A ferramenta não substitui, contudo, o processo de recrutamento. A entrevista e a decisão final continuam a pertencer à empresa e ao trabalhador. O objetivo é tornar o primeiro contacto mais direcionado, evitando que as empresas tenham de começar sempre por analisar, uma a uma, todas as candidaturas recebidas.

Uma oportunidade que também pode beneficiar quem procura emprego

Para os candidatos, a proposta pretende resolver outro problema frequente: uma oportunidade pode existir sem que o trabalhador tenha conhecimento dela ou tenha chegado a candidatar-se.

Ao criar um perfil, o trabalhador pode tornar visíveis competências, experiência e disponibilidade, aumentando as possibilidades de ser encontrado por uma empresa que procura precisamente essas características.

A plataforma parte, assim, de uma lógica diferente da tradicional procura de emprego baseada exclusivamente na resposta a anúncios. As empresas também podem procurar trabalhadores, quando surge uma necessidade concreta.

Esta abordagem pode assumir particular importância em setores onde fatores como horário, localização e disponibilidade imediata podem ser tão determinantes como a experiência profissional.

Um trabalhador pode ter as competências certas, mas não estar disponível para determinado horário. Outro pode estar a poucos quilómetros de uma empresa e nunca ter visto a vaga. Organizar essa informação num perfil pode ajudar a tornar a procura menos dispersa para ambas as partes.

Empresas enfrentam também dificuldades na contratação

O desafio não está apenas do lado de quem procura emprego. Para muitas empresas, sobretudo em setores operacionais, preencher uma vaga rapidamente pode ser determinante.

Um restaurante pode precisar de reforçar a equipa antes de um fim de semana, um armazém pode ficar sem um trabalhador num turno ou uma loja pode necessitar de alguém com disponibilidade imediata. Nestes casos, o tempo de recrutamento ganha um peso adicional.

É precisamente neste ponto que o BizPliz pretende intervir: em vez de uma empresa partir apenas de uma lista de currículos, a plataforma procura apresentar perfis cuja experiência, área profissional e disponibilidade correspondam à necessidade identificada.

O objetivo não é escolher o trabalhador pela empresa, mas facilitar o encontro entre a oportunidade e quem pode efetivamente ocupá-la. A decisão continua a ser tomada pelas duas partes.

BizPliz está gratuito na fase de lançamento

O novo portal de emprego está atualmente disponível gratuitamente para trabalhadores e empresas. Os candidatos podem criar o seu perfil e procurar oportunidades, enquanto as empresas podem publicar vagas e começar a receber perfis recomendados.

Num mercado de trabalho que o estudo da InterNations identifica como uma das grandes fragilidades de Portugal, ferramentas que procurem tornar o recrutamento mais direto podem representar uma ajuda tanto para quem procura uma oportunidade como para quem precisa de contratar.

Para os trabalhadores, a vantagem pode estar em serem encontrados para oportunidades que não procuraram diretamente. Para as empresas, em conseguir chegar mais depressa a pessoas cuja experiência e disponibilidade fazem sentido para a vaga.

Portugal pode continuar a ser um destino atrativo para viver — 39% dos expatriados inquiridos dizem mesmo querer permanecer no país para sempre —, mas os dados mostram que a dimensão profissional continua a ser um dos seus maiores desafios.

É nesse espaço entre quem procura trabalho e quem precisa de trabalhadores que o BizPliz pretende atuar, procurando tornar o primeiro contacto mais rápido, informado e ajustado a todas as necessidades.

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