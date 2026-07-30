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Mercado automóvel trava em 2026, mas carros elétricos devem crescer 10%, prevê Agência Internacional da Energia

As vendas mundiais de automóveis caíram 5% no primeiro semestre, pressionadas pela quebra na China e nos Estados Unidos. Apesar disso, a Agência Internacional da Energia prevê que os veículos elétricos terminem o ano com um crescimento de 10% e uma quota recorde de 29%
Redação
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Mercado automóvel trava em 2026, mas carros elétricos devem crescer 10%, prevê Agência Internacional da Energia

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O mercado automóvel mundial atravessa um ano de desaceleração, mas os veículos elétricos continuam a ganhar peso. A conclusão é da Agência Internacional da Energia (AIE), que reviu em alta a previsão para as vendas globais de automóveis elétricos em 2026, estimando um crescimento de cerca de 10% e uma quota recorde de 29% do mercado mundial.

No relatório divulgado esta quinta-feira, a AIE revela que as vendas mundiais de automóveis recuaram 5% no primeiro semestre, face ao mesmo período de 2025, devido sobretudo à quebra registada nos dois maiores mercados do mundo: China e Estados Unidos.

Segundo a agência, a contração resulta de um conjunto de fatores, entre os quais o impacto da guerra no Médio Oriente, os elevados preços dos combustíveis e alterações nas políticas públicas que afetam o setor automóvel.

Veículos elétricos recuam no semestre, mas recuperam entre abril e junho

As vendas globais de veículos elétricos também registaram uma ligeira quebra de 1%, para cerca de nove milhões de unidades, refletindo sobretudo a redução de 20% nas vendas na China, o maior mercado mundial deste segmento.

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Ainda assim, os elétricos representaram 24% de todas as matrículas de automóveis no primeiro semestre, mais um ponto percentual do que no período homólogo de 2025.

A AIE destaca, porém, a recuperação verificada no segundo trimestre. Entre abril e junho, as vendas mundiais de veículos elétricos aumentaram 4% face ao mesmo período do ano anterior e 35% em comparação com o primeiro trimestre, ultrapassando as cinco milhões de unidades comercializadas.

Perante esta evolução, a agência reviu em alta as previsões para o conjunto do ano, antecipando agora um crescimento de cerca de 10%, acima da estimativa divulgada há apenas dois meses.

Europa lidera crescimento das vendas de elétricos

A Europa foi a região do mundo onde as vendas de veículos elétricos mais cresceram na primeira metade do ano.

Segundo a AIE, o aumento foi de 30% face ao mesmo período de 2025.

Na União Europeia, os elétricos representaram mais de 30% das vendas de automóveis, acima dos 27% registados um ano antes. No Reino Unido, a quota atingiu 38%.

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A agência destaca igualmente o forte dinamismo de mercados como Austrália, Brasil, Índia, Coreia do Sul e Vietname, onde as vendas de veículos elétricos praticamente duplicaram entre março e junho.

China continua decisiva para o setor

Apesar da recuperação observada noutros mercados, a evolução do setor continuará a depender da China.

A AIE estima que o país termine o ano com um volume de vendas de veículos elétricos semelhante ao de 2025, mas com uma quota superior a 60% nas vendas de automóveis.

Ao mesmo tempo, a quebra de 20% nas vendas totais de automóveis no mercado chinês levou os fabricantes locais a reforçarem significativamente a aposta nas exportações.

No primeiro semestre, as exportações de automóveis produzidos na China cresceram 65%, enquanto as de veículos elétricos dispararam 120%, passando a representar mais de 45% de todos os elétricos fabricados no país.

A AIE alerta que este aumento da presença de automóveis chineses nos mercados internacionais, sobretudo se for acompanhado por preços mais competitivos, poderá alterar o equilíbrio concorrencial da indústria automóvel mundial.

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