Menos empresas criadas e mais insolvências colocam emprego sob pressão

Foram criadas menos 3% de empresas em Portugal até agosto, enquanto as insolvências aumentaram 1,3%. A dinâmica empresarial pode ter impacto na criação e perda de emprego, tornando mais importante aproximar empresas que contratam e trabalhadores que procuram oportunidades

O tecido empresarial português deu sinais de maior dificuldade nos primeiros oito meses de 2026. Entre janeiro e agosto foram constituídas 36.124 novas empresas em Portugal, menos 3% do que no mesmo período do ano passado, enquanto o número de insolvências aumentou 1,3%, para 1.327 processos, segundo o barómetro da Informa D&B.

Os dois indicadores têm uma relação direta com a dinâmica do mercado de trabalho. Se, por um lado, a criação de uma empresa pode significar novos postos de trabalho e aumentar a procura de profissionais, por outro, uma insolvência pode colocar em risco os empregos existentes e obrigar trabalhadores a procurar novas oportunidades.

Num mercado em que a capacidade de criar empresas e de manter negócios sustentáveis influencia diretamente a criação de emprego, ligar rapidamente empresas que precisam de trabalhadores a profissionais que procuram emprego ganha uma importância acrescida.

Neste contexto, a plataforma BizPliz pode ser uma mais-valia para empresas e trabalhadores, aproximando os dois lados do mercado de trabalho e facilitando a procura e a oferta de oportunidades profissionais.

Criação de empresas recua 3% até agosto

Os dados da Informa D&B mostram que o empreendedorismo empresarial registou uma desaceleração em Portugal.

Até agosto foram criadas 36.124 novas empresas, menos 1.116 do que no mesmo período de 2025.

A quebra foi, segundo a consultora, generalizada à maioria dos setores, com exceção da construção e das tecnologias da informação e comunicação.

A construção destaca-se pela evolução positiva. Foram constituídas 5.398 empresas no setor, que registou o maior aumento deste indicador em 2026 e passou a ser o segundo setor com mais novas empresas em termos absolutos.

Os serviços empresariais e gerais, a construção e as atividades imobiliárias concentram, em conjunto, quase dois terços das novas empresas criadas desde o início do ano.

Já entre os setores com maiores quebras estão a agricultura e outros recursos naturais, com menos 27% de constituições, o alojamento e restauração, com uma redução de 10%, e os transportes, onde a criação de empresas caiu 12%.

Menos empresas podem significar menos novas oportunidades de emprego

A criação de uma empresa não representa automaticamente a criação de postos de trabalho, mas uma maior dinâmica empresarial tende a aumentar a necessidade de contratar trabalhadores à medida que os negócios crescem.

Por isso, a redução do número de novas empresas constitui também um sinal relevante para o mercado laboral. Menos negócios a iniciar atividade pode significar, em determinados setores, menos oportunidades para quem entra no mercado de trabalho ou procura mudar de emprego.

O desafio torna-se ainda maior quando a criação de empresas acontece num contexto em que os empregadores enfrentam dificuldades em encontrar profissionais com as competências adequadas.

Para um novo negócio, encontrar rapidamente as pessoas certas pode ser determinante para começar a operar, responder aos clientes e crescer. Para um trabalhador, conseguir identificar as empresas que estão a contratar pode fazer a diferença entre permanecer à procura de emprego e encontrar uma oportunidade.

É precisamente nesta ligação que o BizPliz procura atuar.

Ao aproximar empresas que procuram trabalhadores e profissionais que procuram emprego, a plataforma pode funcionar como uma ferramenta de apoio à dinâmica de empreendedorismo e de criação de emprego, tornando mais simples o encontro entre a procura e a oferta.

Insolvências aumentam e podem ameaçar postos de trabalho

Do outro lado da equação está o aumento das insolvências.

Entre janeiro e agosto foram registados 1.327 processos de insolvência, mais 1,3% do que no mesmo período de 2025.

O aumento foi expressivo em alguns setores. As atividades imobiliárias registaram mais 100% de insolvências, correspondentes a mais 32 processos, enquanto o alojamento e restauração teve uma subida de 15%, com mais 20 insolvências.

Nos serviços gerais, o número de insolvências cresceu 18%, com mais 14 processos, destacando-se sobretudo a evolução na região da Grande Lisboa.

Uma insolvência pode ter consequências que ultrapassam a própria empresa. Entre os impactos mais imediatos está a possibilidade de perda de postos de trabalho, obrigando trabalhadores afetados a procurar rapidamente novas oportunidades profissionais.

Neste cenário, a capacidade de ligar trabalhadores disponíveis a empresas que continuam a contratar pode ajudar a reduzir o tempo de transição entre empregos.

Encerramentos de empresas diminuem, mas quadro continua exigente

Apesar do aumento das insolvências, o número de empresas encerradas diminuiu.

Até agosto encerraram 7.802 empresas, menos 13,7% do que no mesmo período de 2025.

Considerando os 12 meses terminados em agosto, foram registados 14.483 encerramentos, uma redução homóloga de 7,8%.

A descida foi transversal aos diferentes setores de atividade, com destaque para os serviços empresariais e o retalho. A exceção foi o setor dos transportes, onde os encerramentos aumentaram.

Os dados mostram, assim, uma realidade empresarial com sinais contraditórios: há menos novas empresas a nascer, mas também menos empresas a encerrar, enquanto as insolvências registam uma ligeira subida.

Para o emprego, esta combinação exige atenção. A criação de novos negócios é uma das vias para gerar novas oportunidades, enquanto a sobrevivência das empresas existentes é essencial para preservar os postos de trabalho.

BizPliz pode aproximar empreendedores e profissionais

Para quem decide criar uma empresa, contratar pode ser um dos primeiros grandes desafios. Um novo negócio precisa frequentemente de encontrar pessoas com competências específicas, mas nem sempre dispõe de equipas de recursos humanos ou de capacidade para realizar processos de recrutamento prolongados.

Do lado dos trabalhadores, sobretudo daqueles que perdem o emprego devido ao encerramento ou insolvência da empresa onde trabalhavam, a rapidez com que conseguem encontrar uma nova oportunidade pode ser igualmente determinante.

O BizPliz, através do conceito “Emprego que vem até si!”, posiciona-se neste ponto de encontro entre os dois lados.

A plataforma pode ajudar empresas a encontrar trabalhadores e trabalhadores a encontrar empresas, facilitando a identificação de oportunidades e contribuindo para tornar mais eficiente o processo de aproximação entre oferta e procura de emprego.

Mais do que acompanhar a evolução do desemprego, olhar para o mercado de trabalho implica também perceber quantas empresas estão a nascer, quantas estão a desaparecer e como os trabalhadores circulam entre estas duas realidades.

Os dados disponíveis até agosto mostram que essa dinâmica continua a ser um dos principais desafios para o mercado de trabalho português.

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