Mais adultos em formação reforçam talento disponível para as empresas em Portugal

Em Portugal, 16,9% dos adultos entre os 25 e os 64 anos receberam educação ou formação em 2025, contra 9,8% em 2015. A maior qualificação cria novas oportunidades para trabalhadores e reforça o universo de talento disponível para as empresas

A aposta na educação e na formação ao longo da vida está a ganhar peso em Portugal e pode ter reflexos cada vez mais importantes no mercado de trabalho. Em 2025, 16,9% dos adultos portugueses entre os 25 e os 64 anos receberam educação ou formação, uma subida significativa face aos 9,8% registados uma década antes, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Eurostat.

Portugal ficou assim na 10.ª posição entre os Estados-membros da União Europeia, acima da média comunitária, que se situou nos 13,7%, contra 10,1% em 2015.

O aumento da qualificação dos adultos representa uma oportunidade para os próprios trabalhadores, que podem reforçar competências, mudar de área ou melhorar as perspetivas de progressão profissional, mas também para as empresas, que passam a contar com um universo mais amplo de profissionais qualificados para recrutar.

Neste contexto, a capacidade de aproximar pessoas com novas competências das empresas que procuram trabalhadores torna-se particularmente relevante. É precisamente nesta ligação entre oferta e procura de emprego que a plataforma BizPliz pode constituir uma mais-valia.

Mais adultos procuram atualizar competências

Os dados do Eurostat mostram uma evolução consistente da aprendizagem ao longo da vida na União Europeia.

Em 2025, 13,7% das pessoas entre os 25 e os 64 anos na UE declararam ter recebido educação ou formação formal ou não formal, contra 10,1% em 2015.

A trajetória tem sido de crescimento quase contínuo, com a exceção de um ligeiro recuo registado em 2020, associado à pandemia de covid-19 e às medidas de contingência então adotadas.

Portugal apresenta uma evolução particularmente expressiva: a participação passou de 9,8% em 2015 para 16,9% em 2025.

A formação de adultos deixa, assim, de estar associada apenas à entrada no mercado de trabalho. Para quem já trabalha, pode representar uma forma de acompanhar a transformação das profissões, adquirir novas competências ou preparar uma mudança de carreira.

Formação pode abrir novas oportunidades profissionais

A transformação tecnológica e as mudanças nas necessidades das empresas fazem com que as competências exigidas para determinadas funções estejam também em evolução.

Neste cenário, um trabalhador que invista na sua formação pode aumentar o número de funções a que se candidata e adaptar-se melhor às necessidades de diferentes setores.

A aprendizagem ao longo da vida pode ser especialmente importante para quem pretende mudar de área profissional ou regressar ao mercado de trabalho depois de um período de afastamento.

Mas adquirir competências é apenas uma parte do processo. É igualmente necessário encontrar as empresas que procuram essas competências.

É neste ponto que uma plataforma como a BizPliz pode ganhar relevância. Ao aproximar profissionais e empresas, pode facilitar a passagem da formação para uma oportunidade concreta de emprego, ajudando trabalhadores a apresentar as suas competências e empresas a identificar perfis que correspondam às suas necessidades.

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Empresas têm mais trabalhadores qualificados para recrutar

Do lado das organizações, o aumento da formação entre adultos representa também uma oportunidade.

Um maior número de trabalhadores que investe na aquisição ou atualização de competências significa, potencialmente, um universo mais alargado de candidatos qualificados.

Para as empresas, sobretudo num contexto de transformação das profissões e de procura por competências específicas, conseguir identificar esses profissionais pode ser determinante.

Uma empresa pode ter uma vaga disponível, mas encontrar o candidato adequado nem sempre é simples. Da mesma forma, um trabalhador pode possuir as competências procuradas pelo mercado sem saber quais são as empresas que estão a recrutar para funções compatíveis.

A aproximação entre estes dois lados é, por isso, essencial para transformar a qualificação em emprego.

A BizPliz, através do conceito “Emprego que vem até si!”, procura precisamente facilitar esta ligação entre empresas que procuram trabalhadores e profissionais que procuram novas oportunidades.

Portugal acima da média europeia

Apesar da evolução portuguesa, há diferenças significativas entre os países da União Europeia.

A Suécia liderou a participação de adultos em educação e formação em 2025, com 38,2%, seguida pela Dinamarca, com 31%, e pela Finlândia, com 28,1%.

No extremo oposto estiveram a Grécia, com 5,2%, a Bulgária, com 6,1%, e a Croácia, com 6,5%.

Portugal, com 16,9%, ficou acima da média da União Europeia e na décima posição entre os 27 Estados-membros.

A diferença entre homens e mulheres também é significativa. Na UE, 14,9% das mulheres adultas participaram em educação ou formação, contra 12,4% dos homens.

A localização geográfica influencia igualmente a participação. Nas cidades e subúrbios, a percentagem foi de 12,3%, enquanto nas zonas rurais ficou nos 10,3%.

Mais qualificação exige melhor ligação ao mercado de trabalho

O aumento da formação de adultos pode contribuir para responder a uma das questões centrais do mercado de trabalho: garantir que as competências disponíveis correspondem às necessidades das empresas.

A qualificação, por si só, não garante um emprego. É necessário que exista uma ligação eficiente entre competências, funções disponíveis e empresas com necessidades de recrutamento.

Para os trabalhadores, isso significa conseguir apresentar de forma clara aquilo que sabem fazer e encontrar oportunidades compatíveis com a sua experiência e formação.

Para as empresas, significa conseguir identificar profissionais que reúnam as competências necessárias para determinada função sem tornar o processo de recrutamento excessivamente demorado ou complexo.

Uma plataforma como a BizPliz pode funcionar como uma ponte entre estes dois universos, aproximando quem tem competências de quem precisa delas.

Formação ao longo da vida pode acompanhar mudanças de carreira

A evolução dos números também é relevante para trabalhadores que não estão necessariamente a iniciar a carreira.

A formação contínua pode permitir a um profissional adaptar-se a novas exigências, reforçar conhecimentos ou preparar uma transição para outra área.

Num mercado de trabalho em transformação, esta capacidade de atualização pode aumentar a mobilidade profissional e criar novas possibilidades de emprego.

Mas essa mobilidade depende também da capacidade de encontrar empresas disponíveis para contratar esses profissionais.

Ao facilitar o encontro entre candidatos e empregadores, a BizPliz pode contribuir para encurtar essa distância, colocando em contacto pessoas que procuram emprego com organizações que procuram trabalhadores.

Qualificação é oportunidade para os dois lados do mercado

Os dados do Eurostat mostram uma tendência clara: cada vez mais adultos estão a investir em educação e formação.

Em Portugal, o salto de 9,8% para 16,9% numa década traduz uma mudança relevante na relação dos trabalhadores com a aprendizagem e a aquisição de competências.

Para os profissionais, representa mais ferramentas para responder às transformações do mercado, procurar novas oportunidades e desenvolver as suas carreiras.

Para as empresas, significa potencialmente mais talento qualificado disponível para recrutar.

O desafio passa agora por garantir que estes dois movimentos se encontram. As competências adquiridas pelos trabalhadores precisam de chegar às empresas que delas necessitam, enquanto as empresas precisam de conseguir encontrar os profissionais adequados às suas vagas.