Madeira testa drones para transportar banana em zonas de difícil acesso e pode ser pioneira na Europa

A Madeira está a testar drones de grande capacidade para transportar banana em explorações agrícolas de difícil acesso. Se os ensaios forem bem-sucedidos, a região poderá tornar-se uma das primeiras da Europa a utilizar esta tecnologia para modernizar o setor agrícola e reduzir o esforço dos produtores

O Governo Regional da Madeira está a realizar testes com drones de grande capacidade para avaliar a sua utilização no transporte de banana em explorações agrícolas localizadas em zonas de difícil acesso. A iniciativa pretende aumentar a eficiência da produção, reduzir o esforço físico dos agricultores e contribuir para a modernização do setor primário.

Segundo a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, os equipamentos atualmente em fase de teste conseguem transportar cargas até 100 quilogramas, representando uma alternativa inovadora para um dos principais desafios enfrentados pelos produtores madeirenses.

Drones podem transportar até 100 quilos de banana

Os ensaios decorreram no sítio da Caldeira, no concelho de Câmara de Lobos, e foram acompanhados pelo secretário regional da Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, que destacou o potencial desta tecnologia.

"Este é um passo que desde o início quisemos seguir e que poderá ter grandes mais-valias para o setor primário, tendo em conta as características da nossa região", afirmou o governante.

O objetivo passa por avaliar se os drones podem assegurar o transporte da banana entre as explorações agrícolas e os pontos de recolha, tornando a operação mais rápida, segura e eficiente.

Além de reduzir o esforço físico exigido aos agricultores, a utilização destes equipamentos poderá diminuir o manuseamento da fruta, contribuindo para preservar a qualidade da banana da Madeira, um dos produtos agrícolas mais emblemáticos da região.

Tecnologia pode ajudar a evitar o abandono de terrenos agrícolas

A Secretaria Regional considera que esta solução poderá facilitar o escoamento da produção em áreas onde o acesso é particularmente difícil, ajudando a manter em atividade parcelas agrícolas que, de outra forma, correm o risco de ser abandonadas.

Segundo Nuno Maciel, esta inovação poderá também contribuir para a preservação da paisagem agrícola madeirense, promovendo simultaneamente uma agricultura mais sustentável e adaptada às características do território insular.

Aquisição poderá ter apoio do PEPAC

O Governo Regional admite que a futura aquisição destes drones possa beneficiar de financiamento através do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC).

Caso os resultados dos testes sejam positivos, a Madeira poderá tornar-se uma das primeiras regiões da Europa a recorrer a drones de grande capacidade para o transporte de banana, reforçando a aposta na inovação tecnológica aplicada à agricultura.

Demonstrações na Feira Agropecuária da Madeira

Os drones de carga estarão em demonstração durante os três dias da Feira Agropecuária da Madeira, que decorre este fim de semana no concelho do Porto Moniz, permitindo aos produtores e visitantes conhecer de perto uma tecnologia que poderá transformar a forma como a banana é transportada nas zonas agrícolas de mais difícil acesso da ilha