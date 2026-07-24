sexta-feira, 24 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Lucro do Santanter Totta cai quase 14% para 434 milhões no 1.º semestre

A nova CEO do banco, Isabel Guerreiro, disse estar "orgulhosa" dos resultados e destacou que o banco "está a crescer".
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Lucro do Santanter Totta cai quase 14% para 434 milhões no 1.º semestre

Arokodare desafia César Peixoto em pleno treino. Sessão é cancelada e o Wolverhampton impede-o de entrar

O banco Santander Totta registou lucros de 434 milhões de euros no primeiro semestre, menos 13,9% do que nos primeiros seis meses de 2025. De acordo com a instituição financeira, os efeitos não recorrentes foram negativos em 18,8 milhões de euros até junho (face a 27,6 milhões de euros positivos de período homólogo).

Feitas as contas, o resultado líquido recorrente foi de 452,8 milhões de euros, menos 4,9% quando comparado com o período homólogo. Ainda assim, a nova CEO do banco, Isabel Guerreiro, disse estar "orgulhosa" dos resultados e destacou que o banco "está a crescer".

A margem financeira (diferença entre juros cobrados no crédito e juros pagos nos depósitos) caiu 2,6% para 677,6 milhões de euros neste período. Já as comissões subiram 5,5% para 259,2 milhões de euros.

No final do primeiro semestre, os recursos de clientes cresceram 6,6% face ao final de junho de 2025, para 50,8 mil milhões de euros, dinâmica que foi transversal entre produtos: os depósitos cresceram 5,6%, neste mesmo período, para 40,6 mil milhões de euros, e os recursos fora de balanço ascenderam a 10,2 mil milhões (+11,1%), fruto da evolução dos fundos de investimento (+12,4%, para 5,8 mil milhões), enquanto os seguros financeiros e outros recursos ascenderam a 4,3 mil milhões de euros (+9,3%).

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Temas

santander
lucros
banca

Leia também

Lucro do Santanter Totta cai quase 14% para 434 milhões no 1.º semestre

A nova CEO do banco, Isabel Guerreiro, disse estar "orgulhosa" dos resultados e destacou que o banco "está a crescer".
Lucro do Santanter Totta cai quase 14% para 434 milhões no 1.º semestre

Afastar a Huawei das redes europeias pode custar 40 mil milhões de euros

Um novo estudo da GSMA Intelligence, encomendado por sete grupos de operadoras europeias, entre as quais a MEO, aponta para um valor muito superior ao inicialmente estimado por Bruxelas para a exclusão de fornecedores considerados de alto risco.
Afastar a Huawei das redes europeias pode custar 40 mil milhões de euros

Google multada em 890 milhões de euros por favorecer serviços próprios e restringir alternativas

A Comissão Europeia multou a Google em 890 milhões de euros por violação da Lei dos Mercados Digitais, punindo o tratamento preferencial de serviços próprios na pesquisa e restrições a canais alternativos na Play Store. Bruxelas ordena o fim imediato das práticas abusivas e a igualdade de tratamento
Google multada em 890 milhões de euros por favorecer serviços próprios e restringir alternativas

Mais vistos

Destaques