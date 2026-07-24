Lucro do Santanter Totta cai quase 14% para 434 milhões no 1.º semestre

A nova CEO do banco, Isabel Guerreiro, disse estar "orgulhosa" dos resultados e destacou que o banco "está a crescer".

O banco Santander Totta registou lucros de 434 milhões de euros no primeiro semestre, menos 13,9% do que nos primeiros seis meses de 2025. De acordo com a instituição financeira, os efeitos não recorrentes foram negativos em 18,8 milhões de euros até junho (face a 27,6 milhões de euros positivos de período homólogo).

Feitas as contas, o resultado líquido recorrente foi de 452,8 milhões de euros, menos 4,9% quando comparado com o período homólogo. Ainda assim, a nova CEO do banco, Isabel Guerreiro, disse estar "orgulhosa" dos resultados e destacou que o banco "está a crescer".

A margem financeira (diferença entre juros cobrados no crédito e juros pagos nos depósitos) caiu 2,6% para 677,6 milhões de euros neste período. Já as comissões subiram 5,5% para 259,2 milhões de euros.

No final do primeiro semestre, os recursos de clientes cresceram 6,6% face ao final de junho de 2025, para 50,8 mil milhões de euros, dinâmica que foi transversal entre produtos: os depósitos cresceram 5,6%, neste mesmo período, para 40,6 mil milhões de euros, e os recursos fora de balanço ascenderam a 10,2 mil milhões (+11,1%), fruto da evolução dos fundos de investimento (+12,4%, para 5,8 mil milhões), enquanto os seguros financeiros e outros recursos ascenderam a 4,3 mil milhões de euros (+9,3%).