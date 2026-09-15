terça-feira, 15 set. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mulheres às Direitas Inquérito de Verão Entrevistas
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Lucro do Crédito Agrícola cai 2,2% para 168,5 milhões no 1.º semestre

As comissões líquidas subiram 6,1 milhões de euros (+7,8%) para 84,5 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Lucro do Crédito Agrícola cai 2,2% para 168,5 milhões no 1.º semestre

Sydney Sweeney alvo de críticas após campanha sobre desporto: "Isto é o que uma mulher no desporto parece"

O resultado líquido consolidado do Crédito Agrícola fixou-se em 168,5 milhões de euros no primeiro semestre, uma redução homóloga de 3,8 milhões de euros (-2,2%) “reflexo sobretudo de uma redução na margem financeira em 5,1 milhões de euros (-1,5% face aos primeiros seis meses de 2025), dos resultados de contratos de seguros (-6,1 milhões de euros, ou -11%) e de um aumento de 20,1 milhões de euros nos custos operacionais (+8,5%), parcialmente compensados pelo crescimento das comissões líquidas (+6,1 milhões de euros, ou +7,8%) e dos resultados de operações financeiras em 10,7 milhões de euros (+90,2%)”

Os custos de estrutura subiram 20,1 milhões de euros para 254,8 milhões de euros (+8,5% face ao período homólogo), “decorrentes sobretudo do acréscimo em gastos gerais administrativos em 15,4% (+10,4 milhões de euros) e do aumento de custos com pessoal em 6,1% face ao período homólogo (+9,1 milhões de euros)”, esclarece a instituição financeira.

Os depósitos de clientes ascenderam a 24.329 milhões de euros no final de junho de 2026, o que compara com 23.820 milhões de euros em dezembro de 2025 (+2,1%), com a quota de mercado do Crédito Agrícola a manter-se em 8,2% em junho de 2026.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Já na carteira de crédito a clientes (bruto) registou-se um crescimento de 765,7 milhões de euros face a dezembro de 2025 (+5,6%), atingindo 14.512 milhões de euros. Este desempenho superou a taxa de crescimento do mercado como um todo. A quota de mercado do Crédito Agrícola cresceu marginalmente para 6,11% com referência a junho de 2026.

As comissões líquidas subiram 6,1 milhões de euros (+7,8%) para 84,5 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, “continuando a refletir um maior volume de operações de crédito e o aumento da transacionalidade dos clientes”.

Temas

Crédito Agrícola
Banca
Lucros

Leia também

Petição pelo fim do sistema Volta já tem mais de 37 mil assinaturas

A petição que pede o fim do sistema de depósito e reembolso deu entrada no Parlamento em agosto e aguarda decisão sobre a admissibilidade. Os signatários pedem a suspensão do modelo, que acusam de transferir custos para os consumidores e de falhar os objetivos ambientais, e uma auditoria independente ao sistema
Petição pelo fim do sistema Volta já tem mais de 37 mil assinaturas

Lucro do Crédito Agrícola cai 2,2% para 168,5 milhões no 1.º semestre

As comissões líquidas subiram 6,1 milhões de euros (+7,8%) para 84,5 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano.
Lucro do Crédito Agrícola cai 2,2% para 168,5 milhões no 1.º semestre

Jerónimo Martins contesta multa de 121 milhões aplicada na Polónia

A Jerónimo Martins Polska, dona da Biedronka, foi multada em cerca de 121 milhões de euros, pelo regulador da concorrência polaco. O UOKiK acusa a empresa de ter coordenado um acordo entre transportadoras que limitava a liberdade dos motoristas para mudar de empregador.
Jerónimo Martins contesta multa de 121 milhões aplicada na Polónia

Mais vistos

Destaques