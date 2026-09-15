Lucro do Crédito Agrícola cai 2,2% para 168,5 milhões no 1.º semestre

As comissões líquidas subiram 6,1 milhões de euros (+7,8%) para 84,5 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano.

O resultado líquido consolidado do Crédito Agrícola fixou-se em 168,5 milhões de euros no primeiro semestre, uma redução homóloga de 3,8 milhões de euros (-2,2%) “reflexo sobretudo de uma redução na margem financeira em 5,1 milhões de euros (-1,5% face aos primeiros seis meses de 2025), dos resultados de contratos de seguros (-6,1 milhões de euros, ou -11%) e de um aumento de 20,1 milhões de euros nos custos operacionais (+8,5%), parcialmente compensados pelo crescimento das comissões líquidas (+6,1 milhões de euros, ou +7,8%) e dos resultados de operações financeiras em 10,7 milhões de euros (+90,2%)”

Os custos de estrutura subiram 20,1 milhões de euros para 254,8 milhões de euros (+8,5% face ao período homólogo), “decorrentes sobretudo do acréscimo em gastos gerais administrativos em 15,4% (+10,4 milhões de euros) e do aumento de custos com pessoal em 6,1% face ao período homólogo (+9,1 milhões de euros)”, esclarece a instituição financeira.

Os depósitos de clientes ascenderam a 24.329 milhões de euros no final de junho de 2026, o que compara com 23.820 milhões de euros em dezembro de 2025 (+2,1%), com a quota de mercado do Crédito Agrícola a manter-se em 8,2% em junho de 2026.

Já na carteira de crédito a clientes (bruto) registou-se um crescimento de 765,7 milhões de euros face a dezembro de 2025 (+5,6%), atingindo 14.512 milhões de euros. Este desempenho superou a taxa de crescimento do mercado como um todo. A quota de mercado do Crédito Agrícola cresceu marginalmente para 6,11% com referência a junho de 2026.

As comissões líquidas subiram 6,1 milhões de euros (+7,8%) para 84,5 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, “continuando a refletir um maior volume de operações de crédito e o aumento da transacionalidade dos clientes”.