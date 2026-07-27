segunda-feira, 27 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Lucro do ABANCA cai 9,6% para 386 milhões no 1.º semestre

A instituição financeira revelou ainda que, "após a incorporação do EuroBic, o negócio em Portugal representa já uma parte significativa da totalidade do grupo ABANCA"
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Lucro do ABANCA cai 9,6% para 386 milhões no 1.º semestre

Menino de oito anos resgatado do 21.º andar

Relacionados

Quatro maiores bancos lucram quase 14 milhões por dia

Resultado total atingiu os 880 milhões no primeiro trimestre. BCP e novobanco viram resultados subir, mas BPI e Santander não.
Quatro maiores bancos lucram quase 14 milhões por dia

ABANCA lucra 207,5 milhões no 1.º trimestre

O crédito a famílias e empresas aumentou 4%, enquanto os recursos a clientes cresceram 5,2%.
ABANCA lucra 207,5 milhões no 1.º trimestre

O ABANCA obteve no primeiro semestre de 2026 um lucro antes de impostos de 501 milhões de euros, mais 3,7% do que no exercício anterior. O lucro depois de impostos situou-se em 386 milhões, menos 9,6% do que no mesmo período do ano anterior, devido ao aumento da taxa efetiva de imposto provocado pela menor utilização de créditos fiscais. 

A instituição financeira revelou que registou "um crescimento expressivo em todas as áreas de negócio, com especial destaque para a gestão da poupança", referindo que os  recursos de clientes aumentaram 7,2%, para 87.249 milhões de euros. Por outro lado, canalizou um total de 10.000 milhões de euros de novo financiamento para particulares e empresas, com crescimentos das novas operações de 14,4% e 7,8%, respetivamente, permitindo que o crédito ao setor privado aumentasse 3,8%.

O banco retomou o crescimento trimestral da margem financeira, que aumentou 4% face ao primeiro trimestre de 2026 e 2,1% em comparação com o segundo trimestre de 2025, revelando que "a boa dinâmica comercial e a gestão da política de preços permitem ao banco antecipar uma evolução positiva da margem financeira nos próximos trimestres".

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

As receitas provenientes da prestação de serviços cresceram 11,0% em termos homólogos no segundo trimestre do ano. No final do semestre, as diferentes componentes apresentavam uma evolução positiva: +7,0% nos contratos de seguros, +46,6% nos serviços bancários, +0,5% nos serviços de cobranças e pagamentos e +18,2% nas operações fora de balanço e seguros.

O aproveitamento das sinergias decorrentes das operações corporativas, aliado à aplicação de políticas de racionalização, permitiu ao Banco controlar o crescimento dos custos, mantendo-o abaixo da média do setor (3,3% face a 5,3%). Como resultado, o rácio de eficiência melhorou 72 pontos base no segundo trimestre do ano.

Apesar dos elevados níveis de cobertura, o ABANCA mantém uma política prudente na constituição de provisões. O custo do risco permaneceu controlado, situando-se em 25 pontos base, com um rácio de incumprimento de 1,9% e uma taxa de cobertura desses ativos de 85,4%.

 O volume de negócio gerido pelo banco ultrapassa já os 145.000 milhões de euros, um valor 8,4% superior ao registado em junho de 2025. O crédito a Clientes situou-se em 58.151 milhões de euros, enquanto os recursos totais ascenderam a 87.249 milhões de euros.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O crédito em situação regular atingiu 57.397 milhões de euros, o que representa um crescimento de 10,6%. Destacam-se particularmente os segmentos de empresas e famílias, que representam 82% da carteira e cujo saldo aumentou 3,8% em termos homólogos.

A captação de recursos de clientes cresceu 7,2% em termos homólogos, para 87.249 milhões de euros. Por tipologia de produto, 75% do total corresponde a depósitos à ordem e a prazo, enquanto os restantes 25% dizem respeito a recursos fora de balanço (fundos de investimento, planos de pensões e seguros de poupança).

Os depósitos de clientes aumentaram 2,7% em termos homólogos, para 65.179 milhões de euros. Os saldos à ordem cresceram 5,2%. A carteira apresenta um perfil marcadamente de retalho: 93% do total corresponde a famílias e empresas e a maioria (69%) apresenta um saldo inferior a 100.000 euros.

 A instituição financeira revelou ainda que, "após a incorporação do EuroBic, o negócio em Portugal representa já uma parte significativa da totalidade do grupo ABANCA".  E acrescenta: "Se atualmente já aporta 17% das receitas globais, a ambição é que a operação em Portugal, mediante um crescimento orgânico e eficiente, alcance os 20% do volume de negócios e dos resultados consolidados do grupo.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

No primeiro semestre de 2026, o resultado antes de impostos do ABANCA Portugal seguiu uma trajetória ascendente, crescendo 25,7% face a junho de 2025, passando de 49,8 milhões para 62,6 milhões de euros.

O ritmo de captação e crescimento comercial mantém-se em níveis muito positivos desde que se completou a integração. O volume de negócios totalizou 21.025 milhões de euros no final do semestre, um crescimento face aos 20.445 milhões de euros que tinham sido registados no final do trimestre anterior.

As novas formalizações de crédito a particulares e empresas superaram os 3.000 milhões de euros, tendo o ABANCA Portugal angariado mais de 10.000 clientes desde o início de 2026.

Em paralelo, a qualidade dos ativos revela uma elevada robustez, com o rácio de incumprimento (NPL) fixado em 2,1% e uma forte taxa de cobertura destas imparidades a atingir os 88,9%.

Temas

ABANCA
Lucro ABANCA
Incorporação do EuroBic
Margem financeira
Portugal ABANCA

Leia também

Porsche corta 5.000 postos de trabalho até 2035

O programa de redução de custos surge numa altura em que a filial da ‘gigante’ Volkswagen vendeu 122.306 veículos até junho, menos 16% do que no ano passado, devido à queda nas vendas em todas as regiões
Porsche corta 5.000 postos de trabalho até 2035

Economia. Crescimento só com novo contrato social

Governo reconhece que a economia está a crescer menos do que o previsto, mas responsabiliza fatores externos. CIP admite que só reformas estruturais podem mudar o rumo do crescimento.
Economia. Crescimento só com novo contrato social

Lucro do ABANCA cai 9,6% para 386 milhões no 1.º semestre

A instituição financeira revelou ainda que, "após a incorporação do EuroBic, o negócio em Portugal representa já uma parte significativa da totalidade do grupo ABANCA"
Lucro do ABANCA cai 9,6% para 386 milhões no 1.º semestre

Mais vistos

Destaques