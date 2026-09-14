José Manuel Santos: "A Comporta será um dos melhores destinos turísticos da Europa"

O turismo no Alentejo está a bater recordes e a ganhar peso entre os destinos nacionais. Para José Manuel Santos, a região ‘tem um potencial de crescimento enorme’, mas o desafio é consolidar o crescimento, atrair mais turistas estrangeiros, sem perder a sua autenticidade.

O turismo no Alentejo está a bater recordes com as receitas a subirem 20%. A que se deve este aumento?

Temos sempre esperança que o mercado reaja àquilo que é o produto turístico da região, até porque temos procurado cada vez mais estabelecer uma afinidade, aí entra o nosso mártir, entre aquilo que achamos que as pessoas hoje querem – sejam os portugueses, sejam os públicos internacionais – e aquilo que o Alentejo tem ou pode oferecer. Temos alguns produtos estruturados no mercado e temos algum potencial em outras áreas de produtos que estamos a trabalhar, o caso mais recente é o golfe. Creio que estes resultados também resultam da qualidade e da excelência da nossa oferta turística e aí temos de salientar o trabalho de grande profundidade que muitas empresas, muitos empresários e muitos trabalhadores têm feito na região nos últimos anos. Hoje há claramente um predomínio, contrariamente ao que acontecia há cinco anos, dos hotéis de 4 estrelas e também já começam a aparecer muitos projetos premium, quer na costa, mas também no interior, o que leva a um reconhecimento do mercado. O Alentejo subiu no número de noites vendidas, mas conseguiu fazê-lo sem ceder nos preços. Pelo contrário, até apresentou uma tarifa média diária mais alta. Claro que estamos em julho, é um mês da época alta, ainda assim, creio que só o Algarve é que registou uma subida ligeira, uma décima acima.

O Alentejo poderá ter beneficiado de turistas que iam para o Algarve e desistiram devido aos preços praticados?

Há sempre desvios. O Alentejo tira ao Algarve, o Algarve tira ao Centro, o Norte tira ao Algarve. Isso é perfeitamente normal num país tão pequeno, com esta diversidade e com esta riqueza. O Alentejo tem 12% do total das dormidas de portugueses, há dois anos tínhamos 10%. Admito que há muita gente que olha cada vez mais para o Alentejo como um destino interessante de férias de verão. Defendemos e procuramos que a região possa crescer de uma forma homogénea. O Alentejo é um terço do país e tem operações hoteleiras muito diferentes. O Alentejo tem uma grande tradição de destino de férias, nomeadamente pela zona sul da Costa Alentejana: Vila Nova de Milfontes, Zambujeira e Porto Corvo, um pouco mais a Norte, mas agora conseguimos oferecer uma oferta integrada até Troia e o interior também tem fatores de oferta e de atração muito interessantes.

Aliás, na nossa campanha de Verão: ‘O Alentejo não se explica, descobre-se devagar’ demos muito destaque aos locais do interior, às cascatas da Serra de São Mamede, às praias do Alqueva, no sentido de puxar os turistas para o interior, apesar do calor, mas mesmo o calor é uma marca do Alentejo. Estou sempre a dar este exemplo: as pessoas não deixam de ir à África por causa do calor. Além disso, temos vários refúgios climáticos com muita frescura, muita água e os portugueses também estão a descobrir esse Alentejo.

Tem capacidade de crescer mais?

Acredito que agosto vai ser bom. Se agosto não for bom, qual é o mês que é? Setembro e o outubro são meses em que começamos a ter mais turistas internacionais. Aliás, para muitas operações hoteleiras, setembro e outubro são meses com maior valor porque, normalmente, os turistas têm um padrão de gasto médio mais alto, em que procuram outro tipo de restaurantes. No entanto, o Alentejo é um destino relativamente jovem, é um destino que está a crescer. Do total de dormidas de estrangeiros que o país tem, o Alentejo tem menos de 1%, o que significa que a região tem um potencial de crescimento enorme. Além disso, o Alentejo beneficia bastante da sua localização geográfica, o nosso principal mercado emissor em termos de turismo doméstico é a Grande Lisboa. . Temos trabalhado também muito o mercado de Espanha. Quando olhamos para os dados dos gastos com cartões de débito e de crédito constatamos que os gastos dos turistas espanhóis subiram 23% no primeiro semestre. No entanto, temos um grande desafio que é crescer mais nos mercados internacionais. Temos a noção dos desafios como a redução da sazonalidade, o aumento da taxa de ocupação cama, o próprio aumento da estadia média, indicadores para os quais o aumento dos fluxos turísticos internacionais é absolutamente determinante. O ano passado cresceu 5%, este ano estamos a crescer de 3%. Mas há um abrandamento geral no país, como é notório na procura turística internacional. Vamos ter este último quadrimestre de 2026, um período muito intenso para trabalhar o nosso marketing internacional porque temos a noção que ainda temos um caminho enorme para fazer. O importante é crescer, mas crescer bem. Ou seja, distribuir bem os turistas ao longo do ano. Não temos um problema de over-tourism, ou seja de turismo a mais, muito longe disso. O Alentejo hoje é um destino de seis, sete meses, quando há uns 10/ 15 anos, a atividade turística existia de maio a setembro e era basicamente numa parte da costa e em Évora. Hoje o Alentejo é um destino de oito meses, temos algumas dificuldades, como é normal, em janeiro, fevereiro, novembro, dezembro, pois são quatro meses muito exigentes, onde há uma redução significativa do REVPAR [Receita por quarto disponível] e do ADR [Taxa média diária]. Esperamos que até ao final do ano haja uma consolidação do crescimento do mercado nacional, a dúvida é se vamos conseguir crescer mais no mercado internacional. Temos trabalhado muito o mercado de Espanha, o britânico tem subido nos últimos anos de uma forma muito consistente e este ano está a subir cerca de 8%. O mercado alemão e o holandês, costumo dizer que são um pouco os nossos mercados fetiche, porque são sempre muito fiéis. Estamos também a recuperar no mercado brasileiro, mas agora trabalhamos quase exclusivamente o segmento premium porque são esses que hoje viajam e que procuram destinos como o Alentejo.

Por vezes, no verão os turistas nacionais são esquecidos.

Não esquecemos e basta ver que crescemos 11% em julho no mercado nacional, o que é um número muito expressivo. O Alentejo não tem tantos recursos como outras regiões têm para trabalhar a sua internacionalização, mas neste último ano, temos reforçado muito o nosso sistema de comunicação. Hoje temos uma assessoria de PR no mercado alemão, inglês e francês. Tínhamos no mercado brasileiro, no mercado espanhol, nos países baixos, claro que temos as equipas do Turismo de Portugal que trabalham para todas as regiões, mas estamos a procurar com os recursos que temos melhorar o nosso desempenho a este nível.

E em relação ao mercado norte-americano?

O mercado americano começou a dar sinais de recuo no ano passado, ainda assim, estamos no acumulado dos primeiros seis meses com cerca de 6%. A redução de dormidas no mercado americano começou-se a sentir no Alentejo mais cedo, mas em julho já houve uma redução em outras regiões do país, nomeadamente no Algarve e em Lisboa. Estamos a procurar analisar as causas dessa redução, não temos uma assessoria de comunicação no mercado americano, porque é muito caro para as nossas possibilidades, mas não descarto no futuro, depende da capacidade de investimento. Felizmente, estamos a tentar substituir essa queda do mercado americano, que espero que seja conjuntural, por os tais outros mercados.

O Alentejo tem um nicho turístico que é a zona da Comporta, as polémicas em torno de praias privativas pode afetar a imagem da região?

Creio que não. O Governo, e bem, através da ministra do Ambiente, teve a iniciativa de fazer uma auditoria às praias. Para já, identificou-se que eram duas ou três, ao contrário da ideia que, às vezes, as pessoas tinham de que todas as praias da Comporta ou do litoral alentejano são inacessíveis. Essas situações estão a ser resolvidas. Estamos a assistir ao crescimento de um destino turístico, nasci no Algarve há mais de 50 anos e também observei muitas dessas situações e os destinos turísticos têm o seu tempo de amadurecimento. Há projetos muito interessantes na Comporta ou no concelho

de Grândola, um deles dá emprego a quase 800 pessoas e acabou por dinamizar e apoiar pequenos projetos ligados à animação turística, ao mergulho, ao desporto náutico O importante é que essas questões sejam corrigidas. O Estado, um pouco por inação, nos últimos 10, 20 anos, não esteve à altura daquilo que são os investimentos privados. Assistimos a um grande investimento privado que, aliás, se vai materializar em mais aberturas no próximo ano e o setor público não conseguiu com as suas agências, com os seus planos, com as suas ferramentas de planeamento acompanhar essa dinâmica. Ao não acompanhar essa dinâmica, e perante as diferentes velocidades do setor privado e do setor público, há sempre algumas coisas que correm menos bem. O Alentejo não fica minimamente manchado por isso, até porque são situações pontuais. Agora, há desafios, é preciso melhorar os acessos às praias, construir um espaço de estacionamento e há que abrir mais praias, em vez de as pessoas terem de caminhar pelas dunas.

Isso passa por uma intervenção do Estado.

O Estado tem de investir, porque um destino turístico não se constrói apenas com o investimento privado. Tem de haver um trabalho enorme de qualificação do espaço público. Entregámos ao secretário de Estado do Turismo um pequeno dossiê em que propomos que se crie uma estrutura de missão para a gestão e o planeamento do destino Comporta. Algo que recentemente, o Ministério da Economia e da Coesão Territorial anunciou para Sines, onde está previsto criar um grande polo de competitividade industrial, o que está a criar exigências enormes, ao nível da habitação, dos estabelecimentos de ensino, das acessibilidades e da qualificação do espaço público. O Estado sinalizou que vai investir mais em Sines e que vai apoiar o município. A mesma coisa, neste caso na ótica turística, o Estado deveria fazer relativamente ao eixo Troia/Melides porque é preciso qualificar, é preciso ter uma atuação concertada entre as várias agências do Estado, no domínio das infraestruturas rodoviárias, das acessibilidades, da saúde e da educação. Para nós, não é interessante termos seis, sete, oito resorts fantásticos, que estão ao nível melhor que há no mundo – os que já abriram e os que vão abrir – e depois termos um território público desqualificado e sem infraestruturas de apoio a quem está a passar férias. É importante crescer, mas crescer bem. Também é preciso trabalhar em alguns fatores ligados à autenticidade do destino. Às vezes, pensamos que os turistas internacionais que vão para aquela zona, mesmo os turistas de luxo, não prestam atenção ou não valorizam aquilo que é a autenticidade da região, quer no plano da natureza, quer no plano da gastronomia, quer no plano da identidade, mas é um erro. Claro que querem ter um nível de serviço personalizado, e algum luxo associado, mas para eles o luxo é também poderem estar a comer um petisco num restaurante tradicional na Costa Alentejana. É importante que esses fatores identitários se mantenham.

A Comporta caminha para se tornar um nicho turístico de altíssimo poder de compra?

A Comporta será claramente um dos melhores destinos turísticos da Europa. O importante é que seja um nicho turístico de altíssimo poder de compra com qualidade. Os destinos turísticos têm uma trajetória e o importante é que asseguremos fatores de coesão e de competitividade que mantenham o destino competitivo no tempo, mas, para isso, é importante que do lado do setor público também se atue, quer por parte dos municípios, quer das comunidades intermunicipais e das agências do Governo. Mas também é um destino onde há muitos portugueses, que frequentam as praias e restaurantes. Os turistas não querem estar num destino onde só vêm turistas.

A pressão imobiliária não acaba por empurrar a população local para outras paragens?

Há pressão imobiliária em praticamente todo o país e é aí que entra o Estado nos municípios com o seu papel regulador, de desenvolvimento e capacidade de antecipar essas questões para garantir que a Comporta possa ser um hub de pequenos e médios empresários ligados ao artesanato, ao comércio, às indústrias criativas. Isso só vai valorizar o destino, só vai valorizar a região. O importante é que haja uma estratégia, isto não acontece por intervenção divina.

A escassez de mão de obra continua a ser um entrave ao setor. Como está a reagir o Alentejo?

Os nossos empresários são uns heróis, conseguem sempre resolver os problemas. Claro que temos alguns restaurantes que não abrem por falta de trabalhadores, em alguns períodos no verão, mas não foi uma situação generalizada. Felizmente, a comunidade migrante tem sido muito útil e é decisiva no funcionamento do nosso aparelho produtivo no turismo. Desenvolvemos um programa de formação com o turismo em Portugal, por exemplo, para a zona da Comporta para trazer e para formar mais imigrantes para os hotéis.

Tem sido mais difícil com as novas regras da imigração?

Não tenho indícios que tenha sido mais difícil, tenho percebido que na agricultura tem havido mais dificuldades. Por outro lado, estamos a assistir a alguma valorização remuneratória, ainda estamos abaixo da média nacional, mas há uma recuperação. Na Comporta conheço muitos jovens hoteleiros que apostam na valorização salarial dos trabalhadores, na estabilização familiar e em dar melhores condições habitacionais porque percebem que é decisivo para poderem ter um melhor rendimento e desempenho o que irá beneficiar o hotel.

E como vê notícias de que os turistas têm receio de estarem em Vila Nova de Milfontes por haver uma grande concentração de imigrantes?

Vila Nova de Milfontes tem uma concentração histórica de imigrantes que não é de agora e não acredito que isso seja um fator de dissuasão. Aliás, o concelho de Odemira tem um dos melhores indicadores de crescimento turístico e conta com uma taxa significativa de migrantes, não quero dizer algo incorreto, mas terá pelo menos 30 ou 40 nacionalidades de residentes.

A escolha de Alcochete para o novo aeroporto enterra de vez a viabilidade de Beja funcionar como um aeroporto de passageiros para a região?

Continuo a pensar que o sistema aeroportuário nacional precisa de uma infraestrutura até ao aeroporto Luís de Camões abrir. Aliás, até se pensou numa solução alternativa, nomeadamente o Montijo. Quanto ao aeroporto de Beja, temos ideias muito claras e realistas. Há dois anos reunimos com a ANA, com a APAV, com algumas companhias aéreas, com alguns operadores hoteleiros, com as empresas locais e com o município de Beja, em que contratámos uma consultora e concluímos que à data de 2024 ainda não estavam concluídas as condições para se pensar num plano de investimentos para o aeroporto. Ficámos em observar a trajetória de entrada em operação de um conjunto de projetos que estão em pipeline. O aeroporto de Beja só é viável e rentável se tiver um papel no sistema aeroportuário nacional e o turismo do Alentejo não tem capacidade, nem tem massa crítica à data, para sustentar o funcionamento do aeroporto.

E quando se poderá justificar?

Vamos trabalhar num plano em 2027 e em 2028, porque acredito que em 2029 ou em 2030 o Alentejo possa estar em condições de atrair operadores privados de aviação e rotas aéreas. Claro que o aeroporto tem de estar servido por uma autoestrada, mas o Governo está bastante ativo na componente das infraestruturas rodoviárias, muito particularmente para o Alentejo e recentemente abriu a variante de Beringel e o que falta desde Ferreira do Alentejo até à rotunda do aeroporto são 20, 30 quilómetros. Não estamos a falar de centenas de quilómetros e o Governo assinalou recentemente a vontade de lançar esses concursos de imediato. O aeroporto de Beja, hoje, é muito competitivo no segmento da aviação executiva, conta com cerca de 800 voos, muitos deles têm como destino a Comporta. Temos a expectativa de que em 2030 as acessibilidades possam estar construídas e que possa haver uma ligação por autoestrada ao aeroporto e a Beja. Claro que depois há outros investimentos importantes, nomeadamente em termos da ferrovia e a eletrificação de Casa Branca a Beja.

Em relação a Ribatejo foi decidido que ia ser comunicado de forma autónoma que resultados está a ter?

Lançámos uma campanha de promoção para o Ribatejo: ‘O Ribatejo fica em ti’ e vamos lançar a segunda vaga para outubro. Estamos a investir mais na promoção de eventos para atrair visitantes e turistas para a região e estamos com diversas parcerias de comunicação. Pela primeira vez, integrámos na campanha de Espanha conteúdos do Ribatejo, tal como aparece o Alqueva, Comporta ou Évora. Também estamos a fazer um esforço de apoio aos municípios, nomeadamente na atração de novos investidores e de novos hotéis. Tem sido um esforço significativo e é um trabalho que deverá começar a dar frutos nos próximos anos, à medida que o Ribatejo comece a ter mais produtos turísticos. Estamos num processo de evolução de amadurecimento dos 11 concelhos que trabalhamos que têm, 280 mil dormidas , em que mais de 60% são em Santarém. Temos a noção que há um longo caminho a percorrer, mas o Ribatejo tem um grande potencial e cabe-nos a nós trabalhá-lo e é isso que estamos a fazer.