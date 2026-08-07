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Jogo online em Portugal cresce 14,4% para 328 milhões de euros no segundo trimestre

A receita bruta do jogo online em Portugal atingiu 328,2 milhões de euros entre abril e junho, mais 14,4% do que no mesmo período de 2025. A APAJO atribui parte do crescimento ao impacto do Mundial de Futebol nas apostas desportivas
Redação
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Jogo online em Portugal cresce 14,4% para 328 milhões de euros no segundo trimestre

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A receita bruta do jogo online em Portugal aumentou 14,4% no segundo trimestre de 2026, para 328,2 milhões de euros, impulsionada sobretudo pelo aumento das apostas desportivas associado ao Mundial de Futebol, revelou esta sexta-feira a Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online (APAJO).

Segundo os dados divulgados pela associação, a receita dos operadores de jogo online cresceu também 1,4% face ao primeiro trimestre deste ano.

A evolução da atividade refletiu-se igualmente na receita fiscal. O Imposto Especial de Jogo Online (IEJO) atingiu 92,1 milhões de euros entre abril e junho, mais 13,4% do que no mesmo período de 2025.

Apostas desportivas crescem 14,6%

O segmento das apostas desportivas à cota registou uma receita bruta de 125,1 milhões de euros no segundo trimestre, correspondendo a um crescimento homólogo de 14,6%.

A APAJO destaca o impacto do Mundial de Futebol neste resultado, uma vez que a competição trouxe para o mercado um número significativo de jogadores ocasionais.

"O Mundial teve naturalmente um impacto importante nas apostas desportivas, trazendo para o mercado muitos jogadores ocasionais e é importante ter isso em conta na leitura destes números", afirmou o presidente do Conselho Diretivo da APAJO, Ricardo Domingues.

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Receitas dos casinos também aumentam

As receitas brutas dos jogos de casino online cresceram 14,2% entre abril e junho, ultrapassando o crescimento de 12,2% registado no período homólogo.

O número de contas de utilizadores ativas também aumentou, em 8,4%, para cerca de 1,2 milhões.

Já os novos registos cresceram 17,7% em termos homólogos, atingindo 248.400 no segundo trimestre.

APAJO fala num mercado mais maduro

Para Ricardo Domingues, os resultados mostram que o setor atravessa uma fase de crescimento sustentado, mas também de maior maturidade.

"Os resultados confirmam que temos hoje um mercado sólido, que continua a crescer de forma sustentada, mas que está também numa fase de maior maturidade", afirmou o responsável, citado pela agência Lusa.

A associação considera, contudo, que os números do segundo trimestre devem ser analisados tendo em conta o efeito extraordinário provocado pela realização do Mundial de Futebol, particularmente no segmento das apostas desportivas.

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