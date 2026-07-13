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Já são conhecidas datas de pagamento do IUC

No próximo ano há um período transitório, mas a partir de 2028, vigora o formato definitivo com um calendário diferente.
Redação
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Já são conhecidas datas de pagamento do IUC

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O Governo já aprovou a alteração do modelo de pagamento do Imposto Único de Circulação (IUC), passando a ser liquidado em datas fixas, em vez do mês de matrícula. Até ao final de abril, pode ser paga numa prestação única se o montante for igual ou inferior a 100 euros, em duas prestações, abril e outubro entre 100 e 500 euros e em três prestações, abril, julho e outubro se for superior a 500 euros.

No entanto, "quem quiser pagar numa prestação única logo em abril o poder fazer", afirmou o ministro António Leitão Amaro.

Os meses de pagamento serão diferentes em 2027 e 2028. No próximo ano há um período transitório (com um calendário que só se aplicará durante um ano) e, a partir de 2028, vigora o formato definitivo (com um calendário diferente).

A partir de 2028, o IUC passa a ser liquidado até ao final de abril se for até 100 euros.

Se for superior a 100 euros e igual ou inferior a 500 euros, é pago em duas prestações, em abril e outubro. Se for mais alto, é entregue em abril, julho e outubro.

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