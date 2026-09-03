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IRS: Fisco já devolveu 2.590 milhões de euros aos contribuintes

São mais de 2,5 milhões de reembolsos pagos até ao final de agosto. O valor médio devolvido ronda os 980 euros e o montante total aumentou 8,6% face à campanha anterior.
Redação
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IRS: Fisco já devolveu 2.590 milhões de euros aos contribuintes

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A Autoridade Tributária e Aduaneira já pagou 2.590 milhões de euros em reembolsos de IRS relativos à campanha deste ano, segundo dados do Ministério das Finanças. Ao todo, foram pagos mais de 2,557 milhões de reembolsos até 31 de agosto.

As Finanças indicam que foram liquidadas 6,505 milhões de declarações, mais 171 mil do que no ano passado. Deste total, 2,713 milhões deram origem a reembolsos, num valor global de 2.660 milhões de euros.

Face à campanha anterior, houve mais 92.128 declarações com reembolso, um aumento de 3,5%. O montante a devolver também cresceu 210 milhões de euros, ou seja, 8,6%.

IRS Automático paga em menos de 12 dias

O prazo médio global de pagamento dos reembolsos através do IRS Automático foi de 11,96 dias, de acordo com as Finanças.

O prazo de 31 de agosto aplica-se aos reembolsos relativos às declarações entregues dentro do período regular, entre 1 de abril e 30 de junho. Para declarações apresentadas fora desse prazo existem outras datas-limite.

Além dos reembolsos, o Fisco emitiu 1,727 milhões de notas de cobrança, número semelhante ao registado em 2025. Nestes casos, o cálculo final determina que o contribuinte tem imposto a pagar ao Estado.

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Como é pago o reembolso?

Os reembolsos são transferidos para o IBAN indicado pelo contribuinte ou que esteja associado à base de dados da Autoridade Tributária.

Quem não tiver um IBAN válido ou atualizado recebe o reembolso através de cheque enviado para a morada registada junto do Fisco.

Há ainda uma regra a ter em conta: valores de reembolso inferiores a 10 euros não são devolvidos ao contribuinte.

Quando as retenções na fonte ou pagamentos por conta ultrapassam o imposto efetivamente devido, a lei prevê também uma remuneração sobre essa diferença, calculada de acordo com a regra prevista no artigo 102.º-A do Código do IRS.

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