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Irregularidades na gestão da Carris

Teresa do Passo acusa a administração de limitar o acesso à informação e de a afastar das decisões
Redação
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Irregularidades na gestão da Carris

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A proposta da sua exoneração levou Teresa do Passo a quebrar o silêncio. A vogal não executiva da Carris, que foi, entretanto, substituída por Pedro Dinis, enviou uma exposição à Câmara Municipal de Lisboa onde acusa a administração executiva da empresa de a ter impedido de desempenhar as funções para as quais foi nomeada e alerta para um conjunto de práticas que, de acordo com a responsável, podem pôr em causa o modelo de governação da transportadora.

As acusações dirigidas ao presidente da Carris, Rui Lopo, e ao vice-presidente, Francisco Pinto Machado, foram reveladas numa altura em que a empresa vê-se a braços com a investigação em torno do trágico acidente com um autocarro da Carris no terminal rodoviário da estação de Agualva-Cacém, ocorrido na manhã de terça-feira, que resultou em duas vítimas mortais e pelo menos 22 feridos.

No documento, a que o SOL teve acesso, a administradora explica que decidiu tornar públicos os factos por considerar que estes «relevam para a apreciação do funcionamento do conselho de administração e para o exercício das competências próprias da Câmara Municipal, enquanto órgão representativo do acionista da empresa».

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Segundo Teresa do Passo, os problemas começaram logo no arranque do mandato do atual conselho de administração. «O presidente e os administradores executivos adotaram procedimentos e praticaram atos que, de forma objetiva e reiterada, impediram ou restringiram o exercício das funções que legal e estatutariamente me competiam enquanto administradora não executiva», alerta.

A administradora lembra que, apesar de a lei atribuir aos administradores não executivos a missão de acompanhar a gestão da empresa e lhes garantir acesso à informação necessária, isso nunca aconteceu. E aponta vários episódios que refletem essa forma de atuação.

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