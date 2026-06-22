segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Intermediários de crédito ultrapassam bancos e tornam-se principal canal na concessão de empréstimos

Pela primeira vez desde 2018, mais de metade do crédito concedido em Portugal teve intervenção de intermediários de crédito. O Banco de Portugal considera que os dados revelam uma mudança no modelo de distribuição de empréstimos aos consumidores
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Intermediários de crédito ultrapassam bancos e tornam-se principal canal na concessão de empréstimos

"Espero que participe": Shakira deixa apelo a Luís Montenegro após tragédia na Venezuela

Relacionados

Endividamento do setor não financeiro sobe para 876,2 mil milhões de euros em abril

O endividamento do setor não financeiro aumentou 8,1 mil milhões de euros em abril, face ao mês anterior, atingindo 876,2 mil milhões de euros. O crescimento foi impulsionado sobretudo pelo setor público, mas também pelo aumento do crédito à habitação e do financiamento das empresas
Endividamento do setor não financeiro sobe para 876,2 mil milhões de euros em abril

Banco de Portugal quer apertar regras do crédito à habitação e baixar taxa de esforço

O Banco de Portugal vai propor regras mais rígidas no crédito à habitação, incluindo a redução da taxa de esforço máxima de 50% para 45%, numa tentativa de reforçar a estabilidade financeira
Banco de Portugal quer apertar regras do crédito à habitação e baixar taxa de esforço

Divorciou-se e tem um crédito em nome de dois? Há regras que a maioria só descobre quando já é tarde

Vender o bem, divorciar-se ou fazer um acordo com o outro titular não chega para sair de um empréstimo. O Banco de Portugal lista cinco situações em que muitos devedores se surpreendem, e que podem ter consequências sérias.
Divorciou-se e tem um crédito em nome de dois? Há regras que a maioria só descobre quando já é tarde

Os intermediários de crédito tornaram-se, pela primeira vez, o principal canal de comercialização de empréstimos em Portugal, ultrapassando os bancos na concessão direta de crédito aos consumidores.

De acordo com o Relatório de Acompanhamento dos Mercados de Crédito, divulgado esta segunda-feira pelo Banco de Portugal, 50,6% do crédito concedido em 2025 contou com a intervenção de intermediários de crédito, acima dos 49,9% registados em 2024.

Em sentido inverso, o peso do crédito concedido diretamente pelas instituições bancárias recuou de 50,1% para 49,4% no mesmo período.

Segundo o banco central, esta é a primeira vez que os intermediários assumem a liderança desde a entrada em vigor, em 2018, do regime que regula esta atividade.

Banco de Portugal identifica mudança no mercado

Para o regulador, os dados evidenciam uma transformação na forma como os consumidores contratam crédito.

"O aumento do peso dos intermediários de crédito sinaliza uma mudança no modelo de distribuição do crédito aos consumidores", refere o Banco de Portugal, acrescentando que esta evolução resulta sobretudo do crescimento da sua intervenção no crédito pessoal e no crédito renovável.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Os intermediários de crédito não concedem financiamento diretamente. A sua função passa por apresentar e negociar propostas de empréstimo junto das instituições financeiras, apoiando os consumidores em operações como a contratação de crédito à habitação, crédito automóvel ou financiamento para aquisição de bens de consumo.

Crédito à habitação continua a ser o segmento com maior peso

No segmento do crédito à habitação e hipotecário, os intermediários já representavam a maioria da distribuição em 2024 e mantiveram essa posição em 2025, sendo responsáveis por 57% dos contratos celebrados em ambos os anos.

Já no conjunto do crédito aos consumidores, a sua participação aumentou de 49,9% em 2024 para 50,6% em 2025, ultrapassando pela primeira vez a comercialização direta pelos bancos.

O destaque vai para o crédito automóvel, onde os intermediários participaram em 82,6% dos financiamentos concedidos, confirmando o papel dominante destes operadores neste segmento.

Mais de seis mil intermediários autorizados

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

No final de 2025, encontravam-se 6.216 intermediários de crédito autorizados pelo Banco de Portugal.

Estes operadores, que podem ser pessoas singulares ou empresas, atuam como mediadores entre clientes e instituições financeiras, sem concederem crédito diretamente, estando sujeitos à supervisão e autorização do banco central.

Temas

Credito
Banco de Portugal
Intermediários de Crédito
Bancos

Leia também

Ikea investe três milhões de euros em nova loja de Coimbra. Espaço abre a 30 de julho com formato pioneiro

A Ikea vai abrir a 30 de julho uma nova loja em Coimbra, após um investimento de três milhões de euros. O espaço, localizado no Mondego Retail Park, em Taveiro, estreia um formato piloto em Portugal e integra áreas dedicadas à economia circular, restauração e produtos de compra imediata
Ikea investe três milhões de euros em nova loja de Coimbra. Espaço abre a 30 de julho com formato pioneiro

CTT disponibilizam novos Certificados do Tesouro do IGCP

A remuneração baseia-se numa taxa de juro fixa e crescente, que começa em 2,35% no primeiro ano e atinge 3,35% no décimo ano, com os respetivos juros pagos anualmente, prevendo-se uma taxa média de remuneração anual em torno dos 2,71%.
CTT disponibilizam novos Certificados do Tesouro do IGCP

PRR. Corrida contra o tempo

A menos de dois meses do final do prazo do PRR, Pedro Dominguinhos assume que os restantes 25% de marcos e metas que faltam cumprir são os mais exigentes. AEP reconhece progressos, mas diz que a situação podia ser melhor.
PRR. Corrida contra o tempo

Mais vistos

Destaques