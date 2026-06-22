Intermediários de crédito ultrapassam bancos e tornam-se principal canal na concessão de empréstimos

Pela primeira vez desde 2018, mais de metade do crédito concedido em Portugal teve intervenção de intermediários de crédito. O Banco de Portugal considera que os dados revelam uma mudança no modelo de distribuição de empréstimos aos consumidores

Os intermediários de crédito tornaram-se, pela primeira vez, o principal canal de comercialização de empréstimos em Portugal, ultrapassando os bancos na concessão direta de crédito aos consumidores.

De acordo com o Relatório de Acompanhamento dos Mercados de Crédito, divulgado esta segunda-feira pelo Banco de Portugal, 50,6% do crédito concedido em 2025 contou com a intervenção de intermediários de crédito, acima dos 49,9% registados em 2024.

Em sentido inverso, o peso do crédito concedido diretamente pelas instituições bancárias recuou de 50,1% para 49,4% no mesmo período.

Segundo o banco central, esta é a primeira vez que os intermediários assumem a liderança desde a entrada em vigor, em 2018, do regime que regula esta atividade.

Banco de Portugal identifica mudança no mercado

Para o regulador, os dados evidenciam uma transformação na forma como os consumidores contratam crédito.

"O aumento do peso dos intermediários de crédito sinaliza uma mudança no modelo de distribuição do crédito aos consumidores", refere o Banco de Portugal, acrescentando que esta evolução resulta sobretudo do crescimento da sua intervenção no crédito pessoal e no crédito renovável.

Os intermediários de crédito não concedem financiamento diretamente. A sua função passa por apresentar e negociar propostas de empréstimo junto das instituições financeiras, apoiando os consumidores em operações como a contratação de crédito à habitação, crédito automóvel ou financiamento para aquisição de bens de consumo.

Crédito à habitação continua a ser o segmento com maior peso

No segmento do crédito à habitação e hipotecário, os intermediários já representavam a maioria da distribuição em 2024 e mantiveram essa posição em 2025, sendo responsáveis por 57% dos contratos celebrados em ambos os anos.

Já no conjunto do crédito aos consumidores, a sua participação aumentou de 49,9% em 2024 para 50,6% em 2025, ultrapassando pela primeira vez a comercialização direta pelos bancos.

O destaque vai para o crédito automóvel, onde os intermediários participaram em 82,6% dos financiamentos concedidos, confirmando o papel dominante destes operadores neste segmento.

Mais de seis mil intermediários autorizados

No final de 2025, encontravam-se 6.216 intermediários de crédito autorizados pelo Banco de Portugal.

Estes operadores, que podem ser pessoas singulares ou empresas, atuam como mediadores entre clientes e instituições financeiras, sem concederem crédito diretamente, estando sujeitos à supervisão e autorização do banco central.