INE vai rever PIB, emprego e outros indicadores per capita após atualização da população residente

O Instituto Nacional de Estatística vai rever os principais indicadores económicos e sociais calculados por habitante, incluindo o PIB per capita e os dados do emprego, na sequência da atualização das estimativas da população residente entre 2021 e 2024

O Instituto Nacional de Estatística (INE) anunciou esta segunda-feira que vai rever todos os indicadores estatísticos calculados por habitante (per capita), incluindo o Produto Interno Bruto (PIB), o emprego e dados nas áreas da justiça, educação e saúde, na sequência da atualização das estimativas anuais da população residente entre 2021 e 2024.

Numa nota metodológica complementar à divulgação dos novos dados da população residente, o INE explica que a revisão terá impacto em várias operações estatísticas, nomeadamente na calibração dos resultados dos inquéritos por amostragem, com especial destaque para o Inquérito ao Emprego, cujos resultados servirão de base à reavaliação das Contas Nacionais.

Segundo o instituto, parte da estimativa da atividade económica utilizada nas Contas Nacionais é calculada com base na população empregada apurada pelo Inquérito ao Emprego. Como a revisão em alta da população residente altera a dimensão da população ativa, será necessário recalcular diversos indicadores económicos.

O INE adianta que a atualização da população obriga também à revisão dos vários indicadores "por habitante" disponíveis no Portal das Estatísticas Oficiais.

Contudo, a revisão do PIB e do PIB per capita, indicadores utilizados por Portugal junto das instituições europeias e que podem influenciar a atribuição de fundos comunitários ou a elegibilidade de candidaturas a programas europeus, apenas será possível após a revisão das Contas Nacionais referentes ao período entre 2021 e 2026.

Essa atualização está prevista para março de 2027.

Antes disso, em fevereiro de 2027, serão divulgadas as novas estimativas do Inquérito ao Emprego — mensais, trimestrais e anuais — relativas ao período entre 2021 e 2026, permitindo posteriormente recalcular as Contas Nacionais.

Revisão dos indicadores decorre ao longo dos próximos meses

O calendário divulgado pelo INE prevê que ainda durante este mês sejam publicados os dados revistos relativos às áreas da cultura, desporto e justiça.

Em julho, serão conhecidos os indicadores com detalhe geográfico da população, bem como os dados atualizados sobre proteção social, mercado de trabalho, hospitais, acidentes de trabalho e ensino não superior.

Já em setembro, serão divulgadas as revisões das estatísticas do ensino superior e de diversos indicadores económicos.

Por fim, em dezembro, está prevista a publicação dos dados revistos relativos às causas de morte.

A revisão decorre após a atualização das estimativas da população residente para o período entre 2021 e 2024, um exercício que terá impacto transversal em grande parte das estatísticas oficiais produzidas pelo INE.