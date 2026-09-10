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INE confirma: inflação acelera para 3,3% em agosto. Gasóleo explica quase toda a subida

O aumento dos preços dos produtos energéticos foi particularmente expressivo no último mês, com este índice a passar de uma variação de 8,7% em julho para 12,2% em agosto.
SOL/Lusa
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INE confirma: inflação acelera para 3,3% em agosto. Gasóleo explica quase toda a subida

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O INE confirmou hoje que a taxa de inflação homóloga foi de 3,3% em agosto, mais 0,3 pontos percentuais que em julho, sendo esta aceleração “quase na totalidade explicada pelo aumento do preço do gasóleo”.

Em comunicado, o Instituto Nacional de Estatística (INE) adianta que a inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) registou uma variação de 2,6%, valor idêntico ao de julho.

A variação do índice relativo aos produtos energéticos aumentou para 12,2% (8,7% no mês anterior) e o índice referente aos produtos alimentares não transformados registou uma variação de 3,4% (3,7% em julho).

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